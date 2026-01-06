韓中首腦會談 就每年會面達成共識

（中央社台北6日電）正在中國進行國是訪問的韓國總統李在明，5日與中國國家主席習近平舉行會談。韓聯社報導，韓中首腦就每年會面達成共識。李在明還在社交平台上傳他用習近平贈送的小米智慧型手機，與習近平夫婦的自拍照。

韓聯社5日報導，南韓國家安保室長魏聖洛5日在北京舉行記者會，介紹韓中領導人會談成果。

魏聖洛表示，兩國領導人重申重啟與朝對話的重要性。韓方確認了中方將為韓半島和平與穩定發揮建設性作用的意志。韓中領導人商定將在此基礎上繼續探索實現和平的創新方案。

兩國領導人還談及中方在黃海設構造物問題。雙方商定，在海域劃界尚未確定的情況下，兩國將力促從今年起舉行副部級劃界會談。

對於鬆綁「限韓令」等文化交流，兩國領導人商定，從圍棋、足球等領域逐步擴大交流，通過工作層協商探索影視劇等領域合作方案。兩國首腦還就努力消除兩國國內出現的「仇韓」「厭中」情緒達成共識。

魏聖洛又表示，昨天韓中首腦會談長達90分鐘，較原定安排延長30分鐘。包括歡迎儀式、首腦會談、諒解備忘錄（MOU）簽署儀式和國宴在內，李在明和習近平共計交流超過4小時。習近平在會談結尾表示，李在明此訪意義深遠，為中韓開闢新時代奠定了牢固基礎。

報導又表示，韓中首腦還通過此次會談就每年會面達成共識，並商定推動兩國國防部門深化溝通和交流，保障地區和平與穩定。

此外，習近平和彭麗媛5日晚上在人民大會堂金色大廳為李在明和夫人金惠景舉行歡迎宴會。宴會後，李在明在X帳號上傳多張照片，展示他使用習近平贈送的小米智慧型手機，與習近平夫婦自拍。

李在明還寫道：「畫質不錯吧？用在慶州收到的小米手機與習主席夫婦自拍，收穫了『人生照片』。愈是近距離接觸，韓中關係越能得以改善，今後將與中方更加頻繁地溝通並深化合作。」

去年11月1日，習近平與李在明在韓國慶州出席APEC峰會期間舉行會晤，互贈具象徵意義的禮物。習近平贈送小米手機時稱「看看有沒有後門」，引起李在明捧腹大笑。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150106