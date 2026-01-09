韓亞航空飛一半行動電源突起火！空服員急滅火 乘客手燒傷了

韓亞航空自仁川飛往香港，結果有乘客的行動電源起火。（翻攝自臉書@Asiana Airlines Taiwan - 韓亞航空、翻攝自X）

韓亞航空1架自仁川機場飛往香港的班機，飛行期間突發生火災，原來又是行動電源惹的禍，所幸空服員迅速滅火，僅有1名乘客手部燒傷，該航班經評估後仍正常飛往目的地。

綜合《MBC》等韓媒報導，韓亞航空今（9日）指出，OZ745航班昨（8日）19時48分自仁川國際機場起飛，機艙內1名乘客的行動電源於22時13分開始冒火，空服員立即使用滅火器，在1至2分鐘內成功撲滅。

所幸火勢並未擴散，航班也未返程，並於23時56分順利抵達香港。事故航班為A330-300機型，當時機上共有284名乘客，持有行動店員的乘客手部受到輕微傷燙燒，不過並未造成其他人員傷亡。

韓亞航空相關人士表示：「行動電源起火後，空服員立刻應對，並於1至2分鐘內迅速被撲滅，由於情況很快獲得控制，並未進行緊急迫降等應變措施，因此未進行航班回航。」

