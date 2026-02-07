韓交易所向用戶錯發價值 440 億美元的比特幣！引發拋售潮價格重挫17%

火報記者 陳銳/報導

韓國大型加密貨幣交易所Bithumb週六證實，因系統作業失誤，意外向用戶發送大額比特幣作為促銷獎勵，涉案金額以市價計算約達440億美元。

Bithumb表示，錯誤發生於週五，原本規劃在促銷活動中向用戶發放每人約2,000韓元（約40台幣）的小額獎勵，卻因系統設定異常，實際發放數量遠超預期，部分用戶每人至少收到2,000枚比特幣，交易所隨後緊急啟動處置機制，在事發後35分鐘內，暫時限制695名受影響用戶的交易與提現功能，以防止資產進一步流出。

原定只發小額獎勵，卻錯誤發出巨量資產，平台緊急凍結帳戶並追回約99.7%。圖:istockphoto

該公司指出，此次事件涉及約62萬枚比特幣，目前已追回其中約99.7%。Bithumb並就事件公開致歉，強調問題並非源於外部駭客入侵或資安漏洞，而是內部系統處理錯誤，平台的整體資安與客戶資產管理機制未受到影響。

受事件影響，Bithumb平台上的比特幣價格一度出現急挫，根據該交易所的價格走勢資料顯示，週五晚間比特幣曾短暫下跌約17%，最低觸及8,110萬韓元(約55,403美元)，其後隨市場回穩而反彈，收復部分跌幅，最新成交價回升至約1.045億韓元(約71,389美元)。

市場人士指出，短時間內出現大量異常流動性，容易引發用戶恐慌性拋售，放大價格波動，儘管Bithumb迅速回收大部分錯誤發放的比特幣，但事件仍凸顯大型交易所在促銷活動與系統控管上的風險。

Bithumb目前在韓國加密貨幣市場的市佔率仍落後於主要競爭對手Upbit，外界關注，此次失誤是否將影響用戶對平台營運穩定度的信心，並為當地監管單位帶來進一步審視交易所內控機制的壓力。