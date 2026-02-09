韓交易所誤將價值逾兆元比特幣發送客戶 當局籲加強加密幣監管

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國加密貨幣交易所Bithumb近日誤將價值逾新台幣1兆元的比特幣發送給客戶，引發劇烈拋售。韓國金融監督院院長李粲珍今天表示，這凸顯有必要加強加密貨幣監管來應對其脆弱性。

路透社報導，Bithumb於7日表示，6日誤將62萬枚比特幣當作促銷獎勵發送給客戶。這些比特幣價值逾400億美元（約新台幣1兆2600億元）。

根據韓國金融當局初步調查，Bithumb已將誤發的比特幣追回其中99.7%，且在其暫停交易前已遭出售的1786枚誤發比特幣，已追回其中93%。李粲珍並提醒，已將誤領比特幣出售者，依法有義務將其歸還給Bithumb。

廣告 廣告

李粲珍今天在記者會上表示，有必要改善監管機制來解決相關風險，韓國當局在尋求立法將數位資產納入監管時，會認真考慮這起事件暴露出的問題。

李粲珍指出，本案「顯示虛擬資產的資訊系統存在結構性問題。我們正在認真檢視許多環節，特別擔心資訊系統方面的問題」。

另針對媒體報導，Bithumb發送的比特幣數量超過其實際持有量，李粲珍表示，加密貨幣要成為主流金融資產，必須先解決「幽靈幣」的問題。

而對於韓國政府計劃推出現貨比特幣ETF（指數股票型基金）相關金融產品的政策，李粲珍說，他會表達謹慎看法，若要將比特幣以傳統金融資產來看待，有必要先確保其穩定性。（編譯：張正芊）1150209