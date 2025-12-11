韓人氣女團Apink降臨桃園！超狂跨年卡司一次看

Apink將現身2026桃園ON AIR跨年晚會。（TVBS提供）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波9組卡司日前已經公布，不僅有金鐘主持、獨家卡司、實力唱將及新生代藝人團體以外，11日記者會再公布2組卡司，韓國超人氣女團「Apink」現身桃園壓軸演出，還有金曲樂團「宇宙人」跨後獻唱。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」記者會11日桃園市政府綜合會議廳舉辦，邀請到網友封為「國師」唐綺陽為跨年卡司解鎖，除了首波9組藝人外，隱藏版2組重量級卡司也在今日壓軸公布，倒數前將由韓國超人氣女團「Apink」舞力魅力齊發帶來精彩的壓軸演出，倒數後更有台灣金曲樂團「宇宙人」精彩熱唱陪大家迎接2026第一刻。今日記者會上首映今年跨年宣傳影片，而韓團Apink更跨海精心錄製問候影片，邀請民眾與所有粉絲一起來桃園跨年。

桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園跨年演唱卡司11日全面解鎖，不僅邀請金鐘得主「唐綺陽」、「KID林柏昇」、「Dora謝雨芝」三人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團「Apink」、全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」、金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、唱跳天后「温嵐」、音樂才子「YELLOW黃宣」、金曲樂團「宇宙人」、流行樂團「icyball冰球樂團」、R＆B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR＋」共11組演唱藝人，將帶來多首膾炙人口的暢銷金曲及高CP值的舞台演出，歡迎大家來桃園歡度跨年夜。

