韓人瘋打瘦瘦針！ 「1產業」出大事 1月倒了70家





近期施打減肥藥物「瘦瘦針」的人數逐漸上升，大眾對藥物（如：猛健樂Mounjaro）輔助減重的信心增加，根據韓媒《東亞日報》報導，由於瘦瘦針的流行，南韓的健身產業陷入倒閉潮， 2026年1月全南韓就有70家健身房宣布結束營業，創下近5年來新高。

報導中提到，一名33歲、居住在首爾江南區的上班族李先生表示，自己決定放棄續約健身房，理由很簡單，健身房的費用加上每週兩次的私人訓練，一年需要90萬韓元（約新台幣1.9萬），而猛建樂處方藥每月花費約30至40萬韓元（約新台幣6000至8000元），相較去健身房更為省時、體重下降更有感。

像李先生「藥物治療比去健身房CP值高」的想法，正在南韓上班族間擴散。根據南韓公安部地方行政統計，2026年1月關閉的健身房數量為70家，為過去五年最高，全年倒閉數量也由2022年的323家來到2024年的570家，這也導致了大量的健身房消費糾紛，消費者在支付高額會費後，卻面臨業者無預警倒閉。

自週纖達（Wegovy）、猛健樂（Mounjaro）上市南韓後，社群平台上湧現大量靠注射藥物減重成功的評價，儘管醫界人士擔憂「瘦瘦針」副作用會影響人體，大眾對其的需求人呈現爆炸式成長，猛建樂一直處於嚴重缺貨狀態。

對此，仁荷大學消費者學系教授李恩熙表示，年輕族群更偏好如路跑等社交性更高的運動，這也加劇了健身房的倒閉潮。「消費者對運動的看法正在改變，但健身房尚未發展成能讓人以有趣方式享受運動的空間。」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

