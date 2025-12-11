韓信到死才懂：要他命的不是呂后，而是整天點頭哈腰的「知己」

大陸中心／唐家興報導

真正把韓信推向死亡的，其實是對他恭恭敬敬的蕭何。（影視示意圖／翻攝自百度百科）。

韓信的一生，像是一場戲劇般的起伏。他從胯下之辱的少年，成為叱吒戰場的戰神，助劉邦奪下天下。然而，等到他真正站上人生巔峰時，命運卻在背後悄悄布好了一張網。臨死前那句悲嘆「吾悔不用蒯通之計」，其實不是後悔遇到呂后，而是終於明白：真正把他推向死亡的，竟是那個天天看似忠厚、對他恭恭敬敬的蕭何。

慧眼識英雄？蕭何的政治投資

韓信的軍事天賦一度被項羽忽視，投奔劉邦後也只當了個小官，最終憤而逃離。正是蕭何，不顧一切連夜追趕，上演了著名的「月下追韓信」。蕭何向劉邦力薦：「韓信國士無雙，大王若想爭天下，非用他不可！」

在韓信眼中，蕭何是再造之恩的伯樂；但在蕭何心中，這是一次至關重要的政治投資。蕭何對韓信的恭維，並非單純的崇拜，而是替劉邦籠絡這位戰無不勝的「利器」，確保其能為漢室所用。

功高震主：笑裡藏刀的警惕與提防

韓信在前線為劉邦打下江山，蕭何則在後方運籌帷幄，看似配合默契，但蕭何始終是劉邦最堅定的擁護者，時刻監控著韓信的一舉一動。

當韓信攻下齊國，向劉邦討要「假齊王」封號時，劉邦勃然大怒。雖經蕭何與張良勸說，劉邦最終封了「真齊王」，但韓信的功高震主與野心外露，已經在劉邦心中埋下了隱患。蕭何意識到危險，但他對韓信卻未露半點聲色，依舊笑臉相迎。他已經從「伯樂」轉變為劉邦最可靠的防衛者。

韓信功高震主，最終下場淒慘。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

兩次致命勸說：親手將韓信送入陷阱

劉邦奪了韓信兵權，將他貶為楚王後，又以「假遊雲夢澤」的計策召見。此時韓信已心生警覺，但蕭何卻拍著他的手，真摯地勸他：「將軍沒反怕什麼？趕緊去，別讓大王疑心。」韓信相信了這位「恩人」，結果一去就被擒，貶為淮陰侯，軟禁在長安。

在韓信被軟禁、鬱鬱寡歡的日子裡，蕭何還經常提著酒肉探望，勸他安心度日。這份體貼，讓韓信至死都沒有懷疑蕭何的忠誠，完全沒察覺到蕭何正為最後的殺局鋪設信任的陷阱。

成也蕭何敗也蕭何：致命的最後一推

呂后決心除掉韓信，她深知韓信的驍勇難制，於是找來最了解韓信的蕭何商議。蕭何毫不猶豫地獻出了毒計，並親自執行。

他派人謊稱劉邦大勝歸來，邀韓信入宮慶賀。當韓信猶豫時，蕭何親自上門催促，依然是那副恭敬的樣子：「將軍就算不樂意，也得給呂后面子，去露個臉就回來。」在蕭何這最後一次「好意」勸說下，韓信跟著他走進了長樂宮，旋即被武士捆綁。

直到這一刻，韓信才真正大徹大悟：從當年將他從逃亡路上追回，到勸他去雲夢澤，再到這次親自勸他入宮，蕭何每一次的「幫忙」，都是在把他往死路上推。呂后只是動手的刀，而真正握刀、算計，並利用韓信對自己的信任，將他送入死地的，正是這位整天對他點頭哈腰、最了解他的「知己」蕭何。這場悲劇，正是歷史上最著名的諷刺：「成也蕭何，敗也蕭何。」

