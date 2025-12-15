韓催淚神作《美麗的聲音》甫翻拍台灣版 驚喜開放線上免費

催淚電影《美麗的聲音》讓許多觀眾看了都感動不已。車庫提供

韓國觀影人次突破301萬的催淚神作《美麗的聲音》，曾奪下韓國票房冠軍，以「監獄女子合唱團」為題材，真摯刻畫女性在絕望中彼此扶持、用歌聲找回希望的動人故事。

近期引發關注的台灣電影《陽光女子合唱團》正是翻拍自韓國電影《美麗的聲音》，《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等女星主演，電影描述一群女囚犯在監獄裡組成合唱團，以及面對多舛的命運。

經典原作韓國電影《美麗的聲音》描述18個月後就得把孩子送養的囚犯貞慧（金倫珍 飾），與被家人拋棄的死囚文玉（羅京子 飾），各自帶著傷痕累累的人生被關進同一座監獄。在封閉冰冷的高牆之中，她們組成合唱團，為了心愛之人站上舞台，用歌聲唱出最令人鼻酸的生命重量。金倫珍回憶這部電影表示，「這是一部因為哭得太兇，不得不重拍部分場面的電影」。

本片由《海雲台》導演尹濟均擔任製作人、《無價之保》導演姜大圭執導，整體設計本就以催淚為目標，在上映時「DAUM 電影」觀眾評分高達9.1分，韓國觀眾滿意度高達94％，讓許多觀眾看了都感動不已。

另外，GP+近期推出的特別主題片單「那些被翻拍的電影」，除收錄韓國感動經典《美麗的聲音》（翻拍為台灣電影《陽光女子合唱團》）外；還包括多部跨國改編話題之作：韓國原版《當男人戀愛時》亦曾被台灣翻拍，台版由邱澤、許瑋甯主演；《我們全村都不是人》翻拍為台灣電影《詭扯》；韓國電影《婚禮的那一天》則被中國翻拍為《你的婚禮》，由許光漢主演。

此外，韓國經典作品《7號房的禮物》、《盲證》、《捉迷藏》也分別被印度、土耳其、日本與美國翻拍。《美麗的聲音》車庫娛樂YouTube頻道免費播出



