韓傳奇啦啦隊長來台前「北市發生恐攻」 自爆常去北車「多少會害怕」
韓國傳奇啦啦隊長徐賢淑20日旋風來台，參加「CHEER UP」女孩快閃盛典，她中午11點多抵台、傍晚6點多便要趕赴機場，笑說自己「只睡了兩個小時就出發。」儘管行程緊湊，但一想到能和粉絲見面，就感到相當期待與心動。活動之餘，她也關心到台灣昨日發生的社會事件，並表達關切之意。
徐賢淑透露，自己是在 Threads 社群平台上看到昨日的攻擊事件新聞，「看到新聞真的覺得很遺憾，也有點不安。」她坦言，台北車站是平時經常會去的地方，當天早上也曾和經紀人討論此事，「多少會有點害怕。」
她進一步表示，其實韓國過去也曾發生過類似的隨機攻擊事件，「那時候整個社會都在討論，大家都很震驚。這種事情真的很可怕，沒想到台灣也會發生，對此感到非常遺憾。」談及是否因此提高自身警覺，她表示，現在外出時會更加留意周遭環境，「以前走路會戴著耳機聽音樂，現在音量會調小一點，也會多注意四周。」她也真誠地期盼，「希望這樣的事情不要再發生了，也希望台灣民眾多多注意安全。」
談到此次「CHEER UP」活動快閃來台，徐賢淑坦言，這是她第一次參加能與粉絲一對一近距離互動的活動，心情既緊張又期待。被問到希望呈現給粉絲什麼樣的自己？她語氣瞬間變得活潑，「好像台灣粉絲一直覺得我比較嚴肅、正經，希望透過這次活動，展現比較反差的一面，讓大家看到不一樣的我。」至於台灣美食，她也笑說，一直很喜歡台灣火鍋，但上次來台吃了烤鴨，「非常好吃，印象很深刻。」
更多鏡報報導
小S跨年後回歸主持《小姐不熙娣》？ 派翠克直言「應該快了」
派翠克昨聞「北捷隨機殺人」急確認父母位置 談「死刑」：他們犯錯為什麼要別人承擔痛苦
北車隨機殺人嘻小瓜提「唯一死刑」 嗆酸民「希望躺下的是你」急刪文道歉
其他人也在看
冠軍操盤手：台積電股價拉回是甜甜價 外溢效應看兩產業
本週四美國 CPI 數據低於預期，激勵美股、台股全面反彈，但週五台積電尾盤摜壓回平盤，冠軍操盤手楊雲翔表示，台積電技術線型現在看起來走三角收斂，短線要操作它難度很高。冠軍操盤手楊雲翔表示，台積電的籌碼面，外資持續站在賣方比較多，所以短線不容易突破1500往上衝。不過以這樣來講，對台積電的投資人當然好，明年台積電EPS大概70幾塊起跳，很多法人估到80塊，所以股價有拉回是不錯的買進位置點。楊雲翔還表示，在台積電營收一定會好的情況下，應該買台積電們，買一些中小型股，大家知道的CoWoS一直外溢，所以一些封裝測試單、半導體測試介面，很有機會。原文出處：週日趴(影)／冠軍操盤手：台積電股價拉回是甜甜價 外溢效應看兩產業 更多民視新聞報導摩爾定律50年 暢談地緣政治、技術與人才 林本堅：半導體發展沒有極限AI不再只拚算力？產業資金軸線醞釀大翻轉想買高股息ETF又怕套牢？專家：選股邏輯對了就能穩穩賺！民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 1
北捷恐攻》韓啦啦隊常在北車活動 徐賢淑震驚發聲：很害怕
韓國傳奇啦啦隊長徐賢淑今（20日）旋風來台，參加《CHEER UP》女孩快閃盛典。關心台灣的她，在Threads上看到19日晚間發生攻擊事件，「看到新聞真的覺得很遺憾，也有點不安。」坦言台北車站是她平時經常會去的地方，內心多少有點害怕。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
張文隨機攻擊多人死傷 何欣純：提高見警率安民心
（中央社記者趙麗妍台中20日電）台北市發生張文隨機傷人案。民主進步黨籍立委何欣純今天表示，中市府警察局在人潮多的地方應提高見警率，以安民心，民眾可透過台灣全民安全指引了解遇到危險如何自保。中央社 ・ 6 小時前 ・ 1
稱關乎生存議題！李在明拋健保補助救禿頭 減重藥物也考慮納入健保
南韓向來以重視外貌聞名，如今連「掉髮問題」也被拉上政策檯面。南韓總統李在明近日提出，應考慮由國民健康保險負擔掉髮治療費用，理由是稱過去被視為美觀問題的掉髮，如今已成為「關乎生存的議題」，相關發言立刻在南韓國內引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
張文「防毒面具」揮刀砍人 連丟煙霧彈變裝隨機奪命
震驚！台北車站及中山站商圈於週五下班時段發生駭人聽聞的隨機砍人事件，短短一個半小時內就造成4人死亡、10多人受傷的慘劇！兇嫌張文先在台北車站丟擲煙霧彈並揮刀攻擊，隨後返回旅館變裝，再到中山站犯案，最終墜樓身亡。警方調查發現，張文使用的是透過網路購買、每顆約900元的一般煙霧彈，非軍規。目擊者指出，張文在台北車站犯案時戴著防毒面具，到中山站時已脫下。警方正調查其犯案動機及武器來源，以釐清這起震驚社會的重大刑案！TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
前世界重量級拳王Anthony Joshua給了網紅拳手Jake Paul一場震撼教育 在第六回合KO對手 但賽後並未張狂 展現拳王風範 👏#vlreels #B01
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 40
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 9
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 311
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前 ・ 21
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 51
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 9
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
連戰二媳婦突喊「別把嫁豪門當人生目標」！ 直言：為錢結婚多半過不好
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她昨（18日）發新影片，奉勸大家「不要把嫁入豪門當成人生目標」，更指出，為了錢而結婚的人，多半過得不好，且缺乏內涵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 97
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前 ・ 62