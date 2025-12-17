韓元急貶逼近1500防線！進口物價飆漲 政府出手穩匯

近期韓元兌美元匯率持續走弱，已創下金融危機以來的最高月度貶值水準，進口物價、油價也跟著匯率上漲，影響民生負擔。

韓元兌美元持續走弱，12月以來貶勢加劇，創下2008年金融危機以來，最嚴重的單月表現。隨着匯率上漲，進口物價跟著上升，像是食品、油價等皆受到影響，有消費者因此不敢買美國牛肉，甚至改以走路上班省油錢。

韓元急貶創金融危機後最差表現

韓美利差飆升至2個百分點，創下1999年以來新高，再加上市場對美國降息時程的不確定性，使得韓元持續面臨壓力。12月韓元兌美元平均匯率突破1470韓元，12日一度貶至1479韓元，越來越接近市場高度敏感的「1500韓元防線」。若韓元持續走弱，匯率逼近1480至1500韓元區間，政府可能加強干預力道。

進口物價上升 民生負擔加重

隨着匯率上漲，進口物價跟著上升，食品價格也受到影響，民眾的負擔加重。進口物價創下19個月以來最大漲幅，像是進口牛肉的年增率更高達15％。根據《東亞日報》報導，有消費者因此不敢買美國牛肉，也有民眾因為油價上漲太多，改以走路上班，省油錢順便運動。

廣告 廣告

雖然國際油價呈現下跌趨勢，不過因為匯率上升等因素，導致南韓油價仍上漲。南韓國家數據處經濟動向統計審議官表示「10月石油類商品上升幅度為4.8％，11月則上升5.9％」匯率上升和燃油稅下調幅度縮小，是整體上升幅度擴大的原因。

在年底資金偏緊、外流壓力升溫下，南韓政府是否進一步強化干預，將成為左右韓元後續走勢的關鍵。

政府升高因應層級 央行示警通膨風險

南韓政府14日緊急召開跨部門會議，將此次匯率波動視為系統性風險，而非單純市場調整，並同步評估多項穩定措施。此次會議參與層級明顯升級，除外匯與金融主管機關外，保健福祉部、產業通商資源部等部門也首度納入，顯示政府從更全面角度檢視外匯供需結構。此次也特別關注國民年金公團（NPS）等大型機構的海外投資動向，以及出口企業美元部位對匯市的影響。

南韓央行也警告，韓元持續貶值恐推升進口通膨、侵蝕民眾實質購買力，強調有必要從供需面主動出手遏制貶勢。政策層面上，國民年金公團已重啟「戰術性對沖」計畫，透過賣出美元、買進韓元支撐匯市，被市場視為「守住1500韓元防線」的重要訊號。