韓元狂貶！ 上班族嘆：連「東南亞旅遊」都變貴

韓元近期加速貶值，不僅兌美元持續走弱，連在東南亞旅遊都變得「大傷荷包」。南韓一名42歲男子，原本計畫年底帶家人到越南峴港度假，但查看匯率後無奈直呼，「當初預訂時越南盾匯率是100比5.27，現在變成5.61」。旅遊預算300萬韓元（約新台幣6.4萬元）竟多出了20萬韓元的負擔，「韓元太弱，連去東南亞都變得好貴。」

在韓元對美元匯率急劇上升的情況下，不僅是美國，與新興國家相比，韓元的弱勢也越來越明顯。 在美元強勢基調下，連通常被韓國民眾認為是平價的東南亞旅遊費用負擔也在增加。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，韓國一名42歲的權姓上班族預計年底與家人赴越南峴港旅遊，最近每天都在查看韓元兌越南盾的匯率。他表示，三個月前訂機票時，匯率約為「100越南盾兌5.27韓元」，如今已升至「5.61韓元」，光是旅遊預算300萬韓元就比當初多出約20萬韓元（約新台幣4300元）。他無奈說：「韓元太弱了，現在連去東南亞都變得好貴。」

根據韓國金融市場數據，25日收盤韓元兌美元匯率來到1472.4韓元，已連兩個月停留在被視為「危機區間」的1400韓元以上。自3日以來，韓元在20多天內大跌43.6韓元。

雖然美元走強，令多數新興市場貨幣走貶，但韓元跌幅最為明顯。統計顯示，從月初至24日，新台幣、越南盾、泰銖、菲律賓披索、新加坡幣、印尼盾等皆兌美元貶值，但韓元跌幅高達3.38%，在區域國家中名列第一。

韓元比越南盾更弱，使韓國旅客在當地消費的負擔變重。例如峴港一晚約170萬越南盾（約新台幣2000元）的五星級飯店，若以7月初匯率（100越南盾兌5.18韓元）計算，房價約8.8萬韓元（約新台幣1900元）；但以近期匯率計算，需支付約9.5萬韓元（約新台幣2000元），增加幅度明顯。

韓國法務部與觀光公社統計也顯示，受匯率影響，今年以來赴越南、泰國、菲律賓旅遊的韓國人數分別減少4%、18%、20%。

專家分析，韓元走弱的原因之一，是韓國民間海外股票投資與企業海外投資雙雙增加，使市場對美元需求大幅升高。韓國銀行資料顯示，今年1至9月經常帳雖有827億美元順差，但同期間直接投資與證券投資卻累計近810億美元的逆差，等於大量美元流出國外。

此外，企業持有的外幣存款持續攀升，顯示出口企業將美元收入留在海外，也減少市場美元供給，推升匯率。

報導指出，匯率上漲已開始反映在生活成本上。儘管國際油價回跌，但因匯率走高、政府調降油稅優惠，韓國汽油平均價格已突破每公升1700韓元，創兩年新高。食品業者也以原料進口成本增加為由，紛紛調漲餅乾、麵包等商品；進口牛肉、進口水果價格亦呈上揚趨勢。

韓國生產者物價指數上月年增1.5%，創八個月來最大漲幅。由於生產者物價會延後反映至消費者物價，韓國消費者物價指數（CPI）已連續兩個月超出央行2%的通膨目標，達2.4%。

