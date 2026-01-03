韓元疲弱…南韓人去泰國驚：星巴克比我們貴 年輕人「縮衣節食也要出國」

高匯率時代，南韓人的出國型態與選擇，也受到影響。圖為大韓航空展示其飛機新塗裝。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/3）報導，韓元持續疲弱，有南韓人到泰國旅遊，驚訝發現當地星巴克竟比南韓更貴，值得注意的是，雖然有部分人因高匯率，改變旅遊行程，但對不少南韓的年輕人來說，出國旅遊是一種「生活價值」，即便縮衣節食，也要坐飛機出國。

據《東亞日報》報導，韓元持續貶值，韓元兌美元匯率走高，也改變了南韓人旅遊的型態與選擇，許多旅客前往中國等匯率漲幅較低的國家。

39歲的上班族金泰鎮（김태진，音譯）計畫今年初與朋友到中國上海旅遊，為了要「吃好住好」，匯率就成了首要考量，統計數據顯示，2024年12月韓元兌人民幣的匯率，為208韓元，較前一年同期成長5.8%，同一段時間，韓元兌歐元的匯率已上漲14.3%，呈現出明顯差距。

40多歲的上班族吳大錫（오대석，音譯），去年12月前往泰國度蜜月，他原本最想去的是美國夏威夷，但在高匯率的影響下，最終選擇泰國，不過，情況不如預期，「原本以為泰國物價很便宜，結果到了當地星巴克，發現美式咖啡要120泰銖（約113元台幣），在韓國只要4700韓元（約97元台幣）。」

去年6月，吳大錫規劃海外旅行時，韓元兌泰銖的匯率，為41韓元，如今上升至46韓元，6個月內漲幅超過12%，讓他感嘆：「整趟旅行都在注意匯率。」

值得注意的是，對於不少南韓的年輕人來說，海外旅行已成為無法捨去的「生活價值」，即便高匯率持續，但透過住膠囊旅館、吃便利商店食物，也要想盡辦法節省旅費，體驗出國旅遊。

30多歲的金某最近訪問日本北海道，他表示：「我們選擇吃到飽的餐廳，或是靠便利商店解決三餐，還在唐吉訶德和大創，為了幾十日圓的價差拚命搶購。」

大學生姜某說道：「去年9月去美國時，靠2美元（約59元台幣）的鬆餅加咖啡套餐，撐過一整天。」

