韓元疲軟、物價漲！上班族喝咖啡、吃飯都貴

▲因為韓元走弱加上物價不穩、通貨膨脹等因素，讓當地民眾越來越吃不消。（示意圖／顏得智攝）

[NOWnews今日新聞] 近期韓元疲軟，韓幣兌美金重挫，在主要發達國家和亞洲貨幣中淪為弱勢貨幣，有韓媒指出，因為韓元走弱加上物價不穩、通貨膨脹等因素，讓不少上班族都越來越吃不消，連每天最基本的咖啡、午餐都要精打細算。

根據韓國《中央日報》報導，由於麵粉、咖啡等主要進口原材料價格大漲，企業經營成本明顯上升，韓國央行發布的經濟統計系統數據顯示，上月進口物價指數環比上漲2.6%，創下過去1年7個月以來的最大增幅，對原物料進口依賴度較高的產業已切實感受到衝擊。

比如，A食品企業負責人聲稱，公司原料幾乎全部依賴進口，尤其是咖啡豆，難以用國產的替代，加上產地多元化空間有限，匯率上行帶來的成本壓力格外突出。B烘焙企業人士也表示，小麥、玉米等進口原料直接影響產品成本，利潤空間勢必受壓，正在透過分散採購時點等方式，盡力緩衝。

在這樣的背景之下，超商已率先將成本壓力轉嫁至終端價格，如7-Eleven就宣布，將自明年1月1日起，上調約40款自有品牌商品價格，漲幅在5%至25%之間。GS25也計劃從明年起提升4款自有品牌商品售價，業內人士表示，因為人力成本與原物料價格同步上漲，企業難以承受全部成本壓力，漲價實屬無奈之舉。

不只是提神用的咖啡，首爾上班族金先生（33歲）也抱怨，最近在公司附近的小吃店，只是點一份普通的紫菜包飯和一份拉麵，加起來就要快1萬韓元，折合新台幣約220元，而這已經是該店菜單上，僅剩2項低於5000韓元的品項了，像起司炸豬排（1萬500韓元）這樣單價破萬的菜品越來越多，感嘆：「感覺用1萬韓元在小吃店也吃不起一頓飯了。就在幾年前，1萬韓元還能吃得很豐盛，現在卻得挑最便宜的菜點。」

報導提到，所謂的「午餐通膨」壓力持續加劇，外食價格越來越貴，而作為餐飲業主要食材的雞蛋，近期價格也持續走高，部分原因是受到禽流感影響。餐飲業界指出，物價上漲是成本壓力長期累積的結果，隨著最低工資上調、人力費用負擔加重，房租、電費、燃氣費等固定成本也同步上漲，加上韓元兌美元匯率下跌導致進口食材價格飆升，經營成本負擔已達到極限。

西江大學經濟學教授許俊英分析，韓元貶值的影響通常會在3到6個月後才反映在物價上，因此從明年年初開始，進口食品等物價很可能會率先上漲，從而對整體物價產生影響。高麗大學經濟學教授康聖振也擔心，一般家庭的經濟痛苦體感將更嚴峻。

