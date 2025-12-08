韓元重貶小散戶衰背黑鍋 網友轟官員該「自我反省」

韓元匯率跌跌不休，政府官員指「都是因為散戶買美股」，這番話徹底激怒股民。

南韓股市散戶今年破紀錄買入總價值310億美元的美股，卻被指就是他們大買美股，導致韓元匯率走貶，讓這些散戶們憤憤不平。（葉柏毅報導）

韓元匯率最近幾個星期跌跌不休，是本季亞洲匯率表現最差的貨幣，差點摜破16年新低。包括南韓央行總裁在內，多名政府官員把韓元貶值，歸咎於南韓大約1400萬名散戶，投資海外股市，這番說法卻激怒了南韓股民。

多年來一直投資美股的一名上班族表示，政府官員的這項指控，令散戶們「震驚」，因為韓元走貶，有多種因素；但政府卻讓小散戶當韓元匯率貶值的「代罪羔羊」。

南韓散戶大軍因為買不起首爾房地產、又厭倦南韓綜合股價指數（Kospi）多年低迷，因此將投資標的，轉向投入加密貨幣到海外槓桿型ETF等高風險標的，希望能累積財富。但他們的積極投資，卻令官員感到困擾。南韓股民聯盟主席表示，韓元匯率拉不起來，官員應該「自我反省」，而不是把責任「推給散戶」。