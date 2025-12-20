韓元重跌逼近1500關卡 美牛、挪威鯖魚漲害物價飆

韓元持續走貶，韓元兌美元，平均匯率來到1475韓元，逼近1500韓元關卡。進口食品到油價都變高了，也導致本土物價飆漲，形成輸入性通膨。為了搶救韓元，據傳南韓總統府找來七大企業主管喝咖啡，商討對策。

韓元持續走貶。（圖／Shutterstock達志影像）

南韓正面臨嚴重的輸入性通膨問題，物價全面飆升讓民眾生活備感壓力。韓元走貶導致進口海鮮價格大幅上漲，挪威鯖魚自去年11月以來價格已翻倍；同時受強勢美元影響，美國牛肉一年來漲幅超過20%，遠高於國產牛肉。農畜產品和海鮮價格上漲5.6%，創下1年5個月來最大漲幅，南韓政府已採取緊急措施因應這場經濟危機。

南韓消費者在賣場的冷凍海鮮區前猶豫不決，東挑西揀許久卻仍買不下手。消費者們感嘆物價漲得太兇，有限的預算讓他們難以購買日常所需的商品。韓元貶值已對進口海鮮價格造成嚴重影響，挪威鯖魚從去年11月至今價格已經翻倍。同樣受到強勢美元影響，美國產的牛肉一年來價格上漲超過20%。

韓聯社記者指出，進口牛肉受強勢美元影響，價格漲幅是國產牛肉的10倍。高度仰賴進口的南韓正飽受輸入性通膨所苦，不僅進口商品變貴，本土物價也全面飆升。韓聯社記者進一步表示，農畜產品和海鮮價格上漲了5.6%，這是1年5個月來的最大漲幅，造成物價嚴重上升。而且儘管國際油價呈現下跌趨勢，南韓民眾加油仍需多付費用。韓國國家數據廳經濟趨勢與統計處處長李斗元表示，上個月油價上漲4.8%，而本月則上漲5.9%。

面對韓元兌美元匯率逼近1500防線的嚴峻情況，南韓政府已採取緊急應對措施。據傳南韓央行已召開緊急會議，總統府更邀請三星、SK等七大財閥主管「喝咖啡」，鼓勵這些大型企業將海外獲利匯回國內，以緩解當前的經濟壓力。

