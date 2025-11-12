韓兌幣所「超扯匯率」曝光！網分析換匯3策略

國際中心／王靖慈報導



我國遊客前往韓國旅遊是目前熱門行程，到韓國明洞換錢也是遊客熟悉的換匯方式之一，臉書的旅遊類粉專今（12）日分享一則訊息，台幣兌韓幣匯率來到47.1，跟去年的匯率相比更好，該粉專也整理3策略給出想換匯的民眾。





韓元匯率「甜蜜期」衝破47.1新高！換1萬「多賺一頓烤肉」網喊：太扯

今日明洞大使館台幣換韓幣匯率達到47.1。（圖／翻攝「creatrip.tw」IG）

台灣人常選擇日本、泰國、韓國飛行時間短的亞洲國家為出國首選，什麼時候買外幣也是民眾關注的焦點之一。今（12）日臉書粉專「Creatrip 探索你的韓國」發出一則貼文，公告大家台幣換韓元來到「歷史新高」，目前匯率達到「1：47.1」，並貼出明洞大使館目前匯率的照片，讓人忍不住「從沒看過」。並指出去年的同一天，匯率只有「1：42.6」，等同1萬台幣直接多出45000韓元，以目前換率來看省了快1000元台幣，Creatrip也提醒想換韓幣的民眾要趕緊行動，不然「甜蜜期」可能很快就過了，甚至明天可能就掉回去。不少網友看見後都覺得太扯了，留言表示：「哇塞！好扯的匯率…」、「韓國為了出口＆觀光拼了」、「我來的時候才43.4左右…」、「希望12月還可以這種匯率」。

廣告 廣告





韓元匯率「甜蜜期」衝破47.1新高！換1萬「多賺一頓烤肉」網喊：太扯

網友紛紛被超高匯率嚇到。（圖／翻攝「creatrip.tw」Threads）





針對目前台幣兌韓幣的強勢匯率，Creatrip提出了3策略：

1.近期有計畫赴韓旅遊的民眾，可以將預計兌換的金額分批操作，把握當前高點匯率進行兌換。

2.沒有立即的旅遊計畫的民眾，可抓住這波好匯率，可以先兌換少量的韓幣，以備未來旅行使用。

3.於韓國旅遊的民眾，雖然兌幣所之間的匯率可能略有0.1至0.2差異，但匯差的效益微乎其微，兌換前應將移動時間和交通費用等成本一併考慮，避免為了一點點匯差而浪費過多時間。







原文出處：韓國兌幣所驚見47.1「超扯匯率」！網友嗨翻：換1萬韓元多賺近千元台幣

更多民視新聞報導

普發1萬僅用「4小時花光」？網美大尺度秀辣照

趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻

台版料理鼠王30cm巨物！親自試菜11萬網友傻眼

