韓入境列中國台灣 業者提醒互為第三大旅遊市場 勿傷友情

韓國電子入境系統將台灣標示為「CHINA(TAIWAN)」，引發我方關切、數度敦促改正，不過韓方並未因此調整。對此，台灣旅遊業者今天(11日)提醒台、韓互為第三大旅遊市場，希望避免傷害雙方的友情。

韓國電子入境申報系統將台灣標示為「CHINA(TAIWAN)」，我外交部多次敦促韓國政府更正，同時宣告不排除全面檢視與韓國政府的關係。賴清德總統也在10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」後，南韓外交部終於在11日回應表示，韓方「堅持推動韓台非官方、實質合作的立場」。

對此，中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽受訪時提醒，台、韓雙方相互簽署「優質行程雙認證」，也互為雙方第三大旅遊市場，希望不要傷害彼此的友情。他說：『(原音)韓國來台一年大概有100萬(人次)，那台灣去韓國更多，將近150萬，所以兩邊的互訪人數高達250萬左右。在這麼大的一個雙方互訪的旅遊市場來講，就是韓國來台灣應該是第三大市場、台灣去韓國也是第三大市場，所以都是很重要的客源國、也是目的地。當然我們是希望這樣子的一個情況不要傷害到雙方民間的友情，這個部分就看我們政府怎麼樣去做一些因應跟安排。』

不過，已有網友指出韓國電子入境系統在港、澳前標註的是「CHINA.P.R」，意指「People’s Republic of China(中華人民共和國)」，而台灣前僅標註「CHINA」，可解讀成是指中華民國的正統國號「Republic of China」。

另外，對於美國政府擴大對外國旅客的入境審查，包括台灣、日本和德國等42個獲得免簽待遇國家的旅客，須在入境前提供過去5年的社群媒體使用記錄；美國在台協會更在日前宣布，15日起，凡申請工作簽或學生簽證等5種簽證者，需將社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。

李奇嶽認為，台灣到美國的旅行團原本就不多，若加上簽證辦理難度提高或審查門檻提高，難免會影響前往當地旅遊的意願，畢竟旅遊原本就具有高度替代性；但在目前赴美工作及就讀的「剛性需求」大於旅遊需求下，國人也只能配合辦理。(編輯：許嘉芫)