韓入境卡刪「中國台灣」引中共跳腳 外交部：非常可笑

南韓電子入境卡系統先前將台灣錯誤列為「中國台灣」，在外交部積極爭取下，韓國上週悄悄更改刪除欄位，卻引發中共跳腳。對此，外交部次長陳明祺今（15）天受訪表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，為世界上主要的國家所認可，中共把自己的主張包裝成共識，「實在是非常的可笑」。

針對中國外交部的說法，陳明祺回應，「我想台灣的事，事實上是關乎全球的事情，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，這也是一個國際普遍認識的事實」，他指出，中國所謂的「一中原則」，並不是世界上主要國家所認可的，「他把他自己的主張包裝成是共識，實在是非常的可笑」。

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有關南韓在電子入境卡的處理，陳明祺說，基於維護國家主權尊嚴的立場，以及外交上的務實做法，我方跟韓方嚴正交涉，也知道韓國是基於整個行政簡便的原則，取消了出發國跟下一站的欄位，我方覺得這是一個相當好且務實的做法，也在繼續觀察。

陳明祺提到，至於外國人登記的部分，我方也有跟韓方表達立場，希望能夠基於雙方長久的友誼，以及人民密切的互動往來，做出一些比較務實且正向的改善。

責任編輯／馮康蕙

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