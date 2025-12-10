論壇中心/綜合報導

韓國電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位中，將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部表示將重新檢視與韓國關係。對此，政治學博士王智盛分析，韓國李在明政府一方面是不敢得罪中國，心裡又知道台灣跟香港、澳門不一樣，但這樣子反而兩面不討好。他也認為，韓國人是能區分中國與台灣，且對台灣仍是友善的。

王智盛《台灣向前行》節目中指出，自李在明上任後，外界都認為他比較親中，然而韓國電子入境卡做法，在入境地的地方把台灣寫成了CHINA(TAIWAN)，而香港卻又寫成CHINA P.R.(HONG KONG)，刻意又做出這種區別，但這樣北京看了不高興、台灣也不開心，「兩面不討好」，且會讓外界質疑李在明是否在未來，會出現更多類似的手段。

廣告 廣告

至於台灣如何對韓國做反制動作？王智盛指出，台灣很文明，並不會像隔壁的流氓國家一樣，一言不合就禁韓、日，台灣會用自己的節奏，採取貿易技術或其他方式抵制。王智盛也表示，韓國對台灣有自動通關，甚至有網友說韓國海關看到中華民國護照，會主動引導，十分友善。他也直言，相信李在明政府仍會在這種氛圍下感受到壓力。

原文出處：韓入境卡台灣變中國？王智盛揭：裡面藏兩面手法！

更多民視新聞報導

助理費除罪化「鄭麗文裝路人甲」？王時齊：應正名「這個」！

批陳玉珍「無法無天」！吳崑玉：助理老朋友難得動怒！

吳宗憲批蕭美琴遭打臉！卓冠廷：拿悲劇操作選縣長紅利！

