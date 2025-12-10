韓入境卡惹議 綠委籲思考措施讓韓國感受台灣不滿

（中央社記者王揚宇台北10日電）韓國電子入境卡將台灣列為中國，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，相信在外交部斡旋下，韓國政府應該很快會改正。民進黨立委王定宇建議政府思考更進一步的因應措施，讓韓國政府感受台灣的不滿。

韓國電子入境卡將台灣列為中國，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日說，呼籲韓方應以最快速度改進，也注意台韓貿易存在巨額逆差，台灣將全面檢視與韓國關係並研擬可行方案，盼韓方基於民間長久友好關係改正不當稱呼，展現對等誠意。

鍾佳濱上午在立法院接受媒體聯訪表示，希望韓國政府能嚴正理解，台韓兩國人民交流密切、友誼深厚，珍惜兩國人民不管在經貿、文化上的交流基礎，尊重台灣人民希望自己國家被正確看待。相信在外交部斡旋之下，韓國政府應該很快就會改正，做必要修正。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇透過影片表示，韓國政府此舉是嚴重的外交錯誤，連韓國民眾都認為韓國政府「丟臉丟到國際上」。

王定宇指出，台灣外交部持續對韓國政府進行交涉並表達抗議，但截至目前為止，錯誤並沒有被改正。他建議，台灣應思考如何進行更進一步的因應措施，讓韓國政府感受到台灣的不滿跟抗議。

王定宇認為，如果韓國政府執迷不悟，還要持續這樣的錯誤，基於維護國家尊嚴及主權，建議政府好好審慎思考，如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道這個錯誤是要付出代價。（編輯：萬淑彰）1141210