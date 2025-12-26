韓入境卡標「中國台灣」堅持不改 傳試圖「討好」北京換鬆綁1禁令獎勵

南韓入境卡標註「中國台灣」被解讀試圖換取北京對長期「限韓令」的鬆綁。（翻攝自臉書@이재명）

韓國今年2月全面實施電子入境卡（E-Arrival Card），系統中「出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，讓外交部表達多次抗議，不過至今南韓冷處理，並未做調整。對此，港媒指出，北京正重啟陷入僵局的2國貿易談判，同時可能鬆綁限韓令，以此獎勵南韓在台灣議題上所採取的明顯立場。

據港媒《南華早報》報導，原本中韓2015年12月簽署第一階段自由貿易協定，並承諾擴大談判範圍，但因市場自由化範圍和經濟利益方面存在分歧，談判進展停滯不前。如今傳出中韓正在重啟長期停滯的貿易談判，限韓令也可能鬆綁。

報導分析，本月初南韓重申在電子入境卡上將台灣列為「中國（台灣）」，此舉動相較日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」的言論，形成鮮明對比。南韓總統李在明在南韓面臨30年來首度對中貿易逆差的壓力下，試圖透過在台灣議題上的「順從」，來換取北京對長期「限韓令」的鬆綁與自由貿易談判的讓步。

據報導，紐約顧問公司Park Strategies高級副總裁金尚恩（Sean King）分析，北京可能也想藉此機會「獎勵更順從的南韓」，同時對東京進行報復。不過首爾在與華盛頓的關係中，恐面臨著平衡的難題，而金尚恩認為，李在明不會希望透過推動與中韓建立貿易關係，來危及他與川普達成的默契貿易休戰和核潛艇協議。

