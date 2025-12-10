韓入境卡標「中國台灣」 總統盼尊重台人意志

韓國電子入境卡自2月上線以來，持續將台灣標示為「中國（台灣）」，引發台灣各界不滿。對此，總統賴清德表示希望韓國能尊重台灣人民意志，外交部次長陳明祺強調會持續與韓方溝通，文化部長李遠則認為韓國人能區分台灣與中國。面對這種不友善舉動，台灣方面正在檢視對南韓關係，但也考量到兩國間密切的旅遊、文化及經貿往來，尋求妥善解決方式。

總統賴清德。（圖／TVBS）

針對韓國電子入境卡將台灣標示為「中國（台灣）」一事，賴清德總統在被記者詢問是否會有反制動作時，特地停下腳步回應。賴清德表示希望台灣與韓國能維持友好關係，促進兩國各方面合作並增進兩國福祉，同時也希望韓國能尊重台灣人民的意志。

外交部政務次長陳明祺指出，韓國電子入境申報卡在護照訊息欄位稱呼台灣，但在出發和目的地卻標註「中國台灣」。台灣方面多次要求修正，但從2月至今仍無調整。陳明祺表示這種不友善行為實在不太好，外交部會持續與韓國溝通，並強調雙邊關係非常重要，但否認有技術性手段可反制。

外交部政務次長陳明祺。（圖／TVBS）

文化部長李遠回應粉絲擔憂韓團是否會被禁止來台的問題時表示，韓國人非常能夠區分台灣就是台灣、中國就是中國。從產業立場來看，文化部會盡量讓台灣的文化走出去。李遠的回應顯示文化交流仍將持續，上週韓國年度娛樂盛事AAA才在高雄世運主場落幕。

文化部長李遠。（圖／TVBS）

值得注意的是，台灣人非常喜愛到韓國旅遊，2024年就有142萬多人次，今年到9月已有136萬多人次。不僅如此，韓國食品和泡麵也隨處可見於台灣的超市和賣場，已融入台灣人的生活圈。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／TVBS）

立法院黨團幹事長鍾佳濱呼籲韓國政府正視並重視台韓人民的感情，不要做出傷害兩國人民情誼的事情。目前各方對南韓拉高分貝，等待賴政府拿出對策來解決這個問題。

