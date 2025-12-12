韓入境卡標CHINA不改! 矢板明夫：當中國小弟首都叫漢城剛好而已

南韓總統李在明和中國領導人習近平。 圖：截自 KBS

[Newtalk新聞] 韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列示為「CHINA （TAIWAN」」，外交部及駐韓國代表處已多次關切交涉，要求更正，但韓國政府迄仍未正面回應。對此，資深媒體人矢板明夫直言：「一個在強權面前經常低頭，卻不尊重我們的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友。」

矢板明夫在臉書發文寫道：「韓國今年二月全面廢止紙本入境卡，改採電子系統，卻在「國家／地區」欄位中，把台灣標示為『China（Taiwan）』，引爆爭議。台灣社會反彈、賴清德總統公開喊話，希望韓國尊重台灣人民的意志。但韓國外交部回應，僅重申「推動韓台非官方、實質合作的既有立場」，刻意避開核心問題，沒有說到底改不改。」

矢板明夫接著表示：「這種回應方式，台灣人其實並不陌生。是韓國一貫的政治態度：對中國盡量配合、不能刺激；對台灣能拖就拖。說穿了，就是計算風險後的取捨。問題在於，這樣的態度，來自一個曾經極度在意『如何被稱呼』的國家，實在諷刺。」

矢板明夫指出，韓國認為自國首都的中文名稱「漢城」容易被理解為「漢人的城市」有損國族尊嚴，甚至可能被納入「中華文化圈附屬」的敘事。於是2005年正式要求台灣停止使用「漢城」，改稱「首爾」。雖然和韓國沒有外交關係，但當年台灣立刻同意配合，迅速完成公文、教科書與媒體用語的全面更名。理由很單純，就是尊重他國自稱，是基本的文明。

矢板明夫續指：「二十年後，角色對調。台灣要求的只是一個不把自己標示為『中國一部分』的基本尊重，得到的卻是一套不痛不癢的官樣回應。這種落差，才是真正令人心寒的地方。忍氣吞聲，顯然不是辦法，但學中國動輒喊抵制去韓國觀光、封殺韓團來台灣演出等等，既不冷靜，對台灣自身的經濟也未必有利。」

矢板明夫直指真正有效的外交「是低成本、可逆、而且能精準打到對方痛點的。台灣外交部或許只要正式行文告知韓方：在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示之前，台灣官方文件將暫時恢復使用『漢城』這一歷史稱呼。沒有謾罵，沒有情緒，只是對等處理。當年你為了尊嚴要求改名，我們尊重了；今天我們的尊嚴被踩，要求一個回應，合情合理。」

矢板明夫強調：「外交不是比誰聲音大，而是看誰立場站得直。一個在強權面前經常低頭，卻不尊重我們的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友。在這種情況下，重新使用『漢城』，不是情緒，而是實事求是。對一個上千年來一直沒有辦法脫離『給中國當小弟』這個身分的國家，首都叫漢城，只能說是剛好而已。」

