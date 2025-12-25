韓入境卡矮化台灣藏政治算計 李在明欲以「親中立場」換取限韓令鬆綁

國際中心／程正邦報導

李在明（中）親中立場鮮明，與習近平面帶微笑走進會場。（圖／翻攝自青瓦臺）

南韓近期在電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，將台灣標註為「中國（台灣）」，儘管我國政府多次表達強烈遺憾並要求更正，首爾方面至今仍無意調整。這項看似行政細節的舉動，背後隱含著深層的經貿博弈與地緣政治轉向。港媒《南華早報》分析指出，在南韓面臨三十年來首度對中貿易逆差的壓力下，南韓總統李在明正試圖透過在台灣議題上的「順從」，換取北京對長期「限韓令」的鬆綁與自由貿易談判的讓步。

中國國家主席習近平和韓國總統李在明會晤。（圖／取自李在明臉書）

標註爭議：韓日對台立場的分水嶺

報導提到，南韓官方在入境系統中將台灣列為中國的一部分，此舉被視為向北京遞出的橄欖枝。這與日本首相高市早苗近期在國會強勢重申「台灣有事即日本有事」，甚至提及軍事干預可能的言論形成鮮明對比。

紐約顧問公司分析師金尚恩（Sean King）指出，北京正利用這種對比採取「拉韓打日」的策略。透過獎勵立場相對溫和的李在明政府，同時報復強硬的東京當局，未來的文化市場可能出現「Blackpink 進得去，濱崎步被拒門外」的兩極化現象。

南韓近期在電子入境卡系統中，將台灣標註為「中國（台灣）」，儘管我國政府多次表達強烈遺憾並要求更正，首爾仍無意調整。圖為總統賴清德（左）；南韓總統李在明（右）。（圖／總統府提供、翻攝自李在明臉書）

逆差衝擊：南韓亟需中國服務市場「止血」

南韓對中國貿易關係正經歷歷史性轉折。2018 年南韓對中仍享有 556 億美元的巨額順差，但到了 2023 年卻墜入 180 億美元的逆差深淵，且趨勢至今仍未扭轉。截至今年 11 月，韓方對中逆差已達 104 億美元。

面對國內經濟增長放緩，首爾迫切希望將出口重心從競爭日益激烈的「中間財（半導體、面板等）」轉向高附加價值的「服務業與金融業」。為了重啟自 2015 年以來陷入僵局的第二階段自由貿易協定（FTA）談判，李在明政府在主權敏感議題上選擇了低調且順應北京期待的立場。

此次李在明與川普會面，頒授了南韓最高等級榮譽的「無窮花大勳章」，及準備了一頂鍍金的金冠送給川普，讓川普滿意的不斷點頭。（圖／翻攝自白宮官網）

歷史糾葛：從薩德風暴到外交讓步

回溯 2017 年，南韓因部署薩德飛彈防禦系統（THAAD）引發北京全面報復，導致南韓觀光、零售及影視產業在中國市場遭到非正式封殺。如今，中韓商務與通商部門已於本月 12 日達成協議，承諾加速 FTA 第二階段談判。

分析師認為，北京全面開放市場的可能性雖低，但若首爾能在台灣問題等「紅線」上持續保持一致，北京極可能做出選擇性的讓步，例如鬆綁對韓流藝人的演出禁令，作為對李在明政府政治表現的「獎勵」。

分析指出，韓國總統李在明在美中對抗的背景下想左右逢源，仍存在很大不確定性。（圖／翻攝自白宮臉書）

戰略走鋼絲：在川普與習近平之間求生

儘管李在明在對中經貿上展現出妥協姿態，但他仍面臨與華盛頓關係的平衡難題。李在明深知，與中國深化經貿聯繫不能以損害韓美同盟為代價。特別是目前他正爭取美國準總統川普在核潛艇技術與貿易豁免上的支持，若過度倒向北京，恐將危及目前韓美之間脆弱的貿易休戰與安全承諾。

這場「入境卡風波」不僅是名稱之爭，更揭示了南韓在經濟現實與外交主權之間的艱難抉擇。在美中對抗的大背景下，南韓能否靠著犧牲部分外交立場換取經濟紅利，仍存在巨大的不確定性。

