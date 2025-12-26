韓入境卡「把台灣列中國」堅持不改 傳北京擬鬆綁1禁令獎勵

韓國今年2月全面實施電子入境卡，但台灣在國家分類中卻被標示為「China（Taiwan）」，我國政府對此表達遺憾與失望，並呼籲南韓盡速更正，但迄今南韓尚未調整。港媒指出，北京可能藉此重啟陷入僵局的中韓貿易談判，同時考慮鬆綁對韓國的限韓令，以此獎勵南韓在台灣議題上的明顯立場。

據港媒《南華早報》報導，原本中韓於2015年12月簽署第一階段自由貿易協定，並承諾擴大談判範圍，但因市場自由化範圍及經濟利益分歧，談判一度停滯。如今傳出中韓正重啟長期停擺的貿易談判，限韓令也可能隨之鬆綁。

報導分析，本月初南韓將台灣列為「中國（台灣）」在電子入境卡上，此舉與日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」的言論形成鮮明對比。

面對30年來首度對中貿易逆差的壓力，南韓總統李在明試圖藉由在台灣議題上的「順從」，換取北京對長期限韓令的鬆綁及自由貿易談判的讓步。

紐約顧問公司Park Strategies高級副總裁金尚恩（Sean King）指出，北京可能也想藉此機會「獎勵更順從的南韓」，同時對東京進行報復。對中國粉絲而言，這意味著Blackpink可能重新登台，而日本天后濱崎步則可能被拒於門外。

