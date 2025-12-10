韓入境系統列"中國台灣" 賴總統:盼尊重台灣人民意志

韓國入境系統，把台灣列為"中國台灣"，不只台灣多次抗議，韓國網友也轟外交災難！總統賴清德今天表態，要求韓國尊重台灣人民意志，外交部也說將全面重新檢視與南韓政府的關係，民進黨立委王定宇更建議政府審慎思考，如何採取更進一步的因應措施。

要去韓國玩囉！但打開電子入境申請，怎麼台灣被列為"中國台灣"？而且從二月到現在，遲遲沒改善，賴總統也說話了！





南韓入境系統列「中國台灣」 賴總統：盼尊重台灣人民意志

總統賴清德回應。

總統賴清德：「我們希望台灣跟韓國，能夠維持友好的關係，我們希望韓國，也能夠尊重台灣人民的意志。」

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪：「外交部已促請韓國政府，針對電子入境卡，不當稱我一事改正，此外外交部也全面重新檢視，與韓國政府的關係。」

不只台灣抗議，韓國網友也看不下去，在相關新聞底下留言砲轟，又是一場外交災難，到底在想什麼？這是國家的恥辱，也有人嘆息，我們的國家不應該這樣。但面對較為親中的韓國總統李在明，台灣要如何反制？民進黨立委王定宇提出，採取進一步措施。

立委（民）王定宇：「如果韓國政府執迷不悟，還要持續這樣的錯誤的話，我們會建議政府好好審慎思考，如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道，他們這個錯誤是要付出代價的。」

要怎麼讓韓國政府付出代價？禁韓團還是禁韓星？恐怕都不可行。

王定宇建議採取進一步措施。（圖／民視新聞）





外交部次長陳明祺：「我們要跟韓國提醒，我們雙邊的關係非常的緊密，尤其在貿易上面，韓國對我們有大量的貿易順差，在這個情況之下，對我們這樣不友善的行為，實在是不是太好的一個舉動。」

南韓對台灣貿易順差，今年前十個月就接近305億美元，經貿上從台灣賺取大把銀子，外交上卻降低我國國格，台灣從上到下，嚴正交涉。





