韓入境系統標「CHINA（TAIWAN）」 粉專：其實與港澳不同

中華民國、台灣旅客入境韓國的入境系統標示引發爭議。（示意圖／Shutterstock／達志）

日相高市早苗「台灣有事」說外交效應擴散，連南韓入境系統也將我標示為「中國（台灣）」，外交部急表達不滿。但粉專指出，韓方原將我國標示為R.O.C.，即便改為CHINA（TAIWAN），並未如港澳改為China P.R.，可自行表述China定義。網友則嘆國名改地名自作賤。

高市早苗「台灣有事」說引發陸方強烈反彈，效應甚至擴散到周邊國家。外交部3日指出，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」。外交部表示，此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，對於韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望。對此，民進黨立委陳冠廷4日也強調「完全不能接受！」

廣告 廣告

11萬追蹤的粉專「一百五」4日發文，疑似指出了事件插曲的前因後果：韓推出「線上電子入境卡」系統，將「Republic of China」（中華民國正式英文名稱） 視為正統中國，大陸、香港、澳門則是特別標注為「PR China」（中華人民共和國簡稱）。經「Republic of China」外交部向韓官方發起嚴厲斥責後，系統已移除中華民國國號。R.O.C.旅客入境韓國時，將可於入境卡選擇「TAIWAN」。

14萬追蹤的粉專「政客爽」指出，賴政府抗議韓國電子入境卡將我方寫成「CHINA（TAIWAN）」，但其實韓國已經刻意區分雙方的不同。大陸、澳門、香港統一用的是China P.R.，也就是中華人民共和國的英文，People's Republic of China

政客爽強調，而台灣卻沒有加上P.R.，也就是這個中國的定義可以自行表述。「賴政府到底是關切被吃豆腐呢？還是其實想去中化？」

網友直呼「韓國總統都說那麼清楚了，台灣有事關我們屁事」、「連自己的國號都能丟掉，真心可悲」、「國名改成地名，這不是自作賤嗎？」

【看原文連結】