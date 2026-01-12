韓內科珍貴醫療史料 市圖展出

市圖「閱讀照護的溫度：從府城韓內科到癌南市立圖書館」特展，帶領民眾認識醫療專業如何深植社區，並形塑醫病之間深厚的信任關係。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

市立圖書館即日起推出「閱讀照護的溫度：從府城韓內科到台南市立圖書館」特展，透過醫療文獻、病歷與個人書寫，回顧早期開業醫在地方醫療、公衛與社會參與中的角色，帶領民眾認識醫療專業如何深植社區，並形塑醫病之間深厚的信任關係。

韓內科診所創辦人韓石泉是台灣最早接受殖民醫學教育的西醫師之一，日治時期，總督府大力推動醫學教育制度，培育醫師返鄉開業，負責基層醫療與公共衛生事務，並藉由制度化管理，提升醫師的社會地位。

廣告 廣告

韓石泉回到府城行醫，一九二八年開業，為府城歷史最悠久的內科診所，除長年服務地方醫療需求，也積極參與社會公共事務，成為地方重要意見領袖，展現台灣醫療史中醫師深度參與社區的黃金年代，隨時代變遷與前輩醫者逐漸凋零，許多開業醫的歷史記憶隨著醫療文獻散佚與老醫館消逝逐漸被遺忘。

市圖指出，特展以韓內科留存至今的病歷、藏書、照片、書信與公文書為基礎，呈現罕見且珍貴的醫療史料，並透過策展脈絡，回顧早期開業醫的醫業經營、醫病互動與地方參與，並引導觀眾閱讀韓石泉醫師筆記與藏書，一窺醫療實務、地方人文與個人生命經驗所交織而成的歷史樣貌，也希望透過特展，讓讀者重新閱讀醫療與地方關係，感受照護所承載的知識、責任與溫度，並從歷史經驗中，理解醫療如何成為社會的重要支撐力量。