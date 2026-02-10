韓全才音樂人Noridogam首辦亞巡！5／16全樂團編制來台開唱

Noridogam要以全樂團編制首次來台演出。（Young Team Productions提供）

韓國全才音樂人Noridogam甫以全新單曲入圍本年度韓國大眾音樂獎後，今（10日）再度公告全新巡迴喜訊，此次巡演將從首爾開跑，一路巡迴至東京、香港，壓軸場則獻給台灣歌迷，將於5月16日在The Wall Live House開唱，首度來台開專場，他開心表示： 「相信很多人都是第一次看 Noridogam 的現場，希望大家能喜歡我們的演出！」

Noridogam是韓國音樂人金春秋主導的個人企劃，他在韓國指標性樂團Silica Gel中擔任吉他手與主唱，團體曾在2024拿下金音創作獎「亞洲創作音樂獎」，去年更受邀至典禮擔任壓軸演出嘉賓，在韓國樂壇更是獲獎無數。Noridogam亦以製作人、編曲者等身分，參與過Car, the garden、Owen、尹智英等眾多音樂人的作品，2019年以個人出道作〈Choonghunboo〉亮相後，逐漸建立了他獨有的敘事方式，將與特定場景、記憶連在一起的碎光，轉化為如日記般的故事。他喜歡待在自己的小房間，記錄、推敲、重新塑形，並將這些累積成為一首首帶著微妙情緒與新鮮氣味的Noridogam式歌曲。

在最新單曲〈Hazard Course〉中，邀請日本創作歌手mei ehara參與演唱，打造出備受矚目的韓日音樂人跨國合作。而進入2026年初，Noridogam更以首次的英文創作〈Truthbuster〉入圍本年度韓國大眾音樂獎「最佳另類搖滾歌曲」，與此同時，他與Wah Wah Wah（Silica Gel貝斯手崔雄熙參與的樂團）的聯名作品也同時入圍「最佳搖滾專輯」、「最佳搖滾歌曲」，在韓國樂評界受到高度肯定。

Noridogam終於要以全樂團編制首次來台演出，並將帶來即將發行的全新專輯《Truthbuster》。演唱會「Noridogam Asia Tour 2026 - TAIPEI」預售票價為新台幣1580元，將於2月12日（四）中午12點於KKTIX正式開賣，更多詳情請洽主辦單位Young Team Productions官方粉絲專頁查詢。

