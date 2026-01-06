韓公寓要外送員付「出入使用費」 遭網罵爆

▲圖為韓國外送騎士示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國仁川的一公寓社區被爆出，以「使用社區大門」為由，要求外送員每個月繳納3.3萬韓元（約台幣720元）的費用，才能進出該社區。這件事曝光之後，隨即掀起網友議論，直呼：「應該將該公寓列為拒絕配送區。」

根據YTN News報導，近來在韓國論壇中出現一篇題為「大家怎麼看進入公寓要收取出入使用費這件事？」的文章，並附上相關照片。

照片是一份針對外送員的公告，標題為「發放社區大門萬能鑰匙領取確認書」。內容包含外送員在申請社區大門萬能鑰匙時必須遵守的5項規定，以及月費、損壞或遺失罰金、保證金等說明。

廣告 廣告

其中最引人注目的是，若要出入該公寓，每月5日必須繳納3萬3000韓元，且萬能鑰匙若損壞或遺失，每支須賠償10萬韓元。

此外，遵守事項中還詳細列出了：禁止轉讓出入卡、進入後必須鎖門、電梯使用規則等。

發文者表示：「出入卡的10萬韓元保證金還能理解，但竟然還要每月支付3萬3000韓元的使用費，實在不懂。」並抱怨說，「為了進出公寓、使用電梯，每月5日都要收取使用費。」

他接著無奈地說：「現在連進出公寓都要付訂閱費嗎？」並說明：「這裡一共有9個社區，如果每個社區都各自收費的話，一個月就得付29萬7000韓元。」

對此，網友們強烈反彈，認為「外送的是住戶訂購的商品，為什麼要讓外送員個人負擔費用」。也有人指出，「應該將該公寓列為拒絕配送區」、「應採取統一在警衛室或社區入口集中配送來因應。」

事實上，類似爭議在韓國並非首次出現。去年8月，全羅南道順天市某公寓也曾因要求外送員每月繳納5000韓元的出入通行費而引發爭議。2023年，世宗市某公寓住戶代表會議也曾通知外送員需繳納10萬韓元卡片保證金與每月1萬韓元的電梯費，後來在住戶反對下，才取消了電梯費並將保證金降至5萬韓元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

貨幣疲軟、物價漲！韓國上班族負擔變重 1萬韓元幾乎不夠吃一頓

韓國旅遊民眾注意！刷VISA卡遭重複扣款 旅韓達人籲看信用卡帳單

Blackpink進場、濱崎步出局？日本挺台引爆衝突 中國或獎勵韓國