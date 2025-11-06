韓公車「1設計」被讚超貼心！網憂：恐淪「液體收集器」

生活中心／林依蓉報導

在台灣，尤其是在主要都會區，公車在上下班尖峰時段經常處於極度擁擠的狀態，因此公車的站立區配置通常會以簡化為主，目的是為了最大化車廂內的站立空間。然而，一名女網友近日在網路上分享，她赴韓國旅遊時，驚喜發現當地公車的車廂側邊竟然設有一整排的「靠墊區」，原PO大讚這項人性化設計「超貼心」，並許願台灣公車能夠跟進，貼文發布後引發網友熱烈討論。





女網友讚韓國公車「1設計」引熱議！網吐槽：雨天恐淪「液體收集器」

一名女網友在Dcard發文指出，韓國公車的車廂側邊竟然設計了一排側邊「軟墊區」。（圖／翻攝自Dcard）

在每日的尖峰時段，擠公車是許多通勤族的惡夢。近日，一名女網友在Dcard發文指出，她在韓國搭公車時，發現車廂側邊竟然設計了一排側邊軟墊區，這些軟墊的高度與厚度設計得恰到好處，讓站著的乘客不僅可以靠著休息，還不用全程緊抓扶手。原PO大讚這項設計「安全又舒服」，當公車遇上路況不穩或突然搖晃時，乘客能藉由側邊軟墊的緩衝作用，有效避免身體被「甩得東倒西歪」，對於長時間站立或避免碰撞受傷非常有幫助。貼文發布後引發網友熱烈討論，留言區出現兩派看法。





針對「軟墊區」設計的實用性與適用性，網友們的評價呈現兩極化。（示意圖／翻攝自istock）





有網友讚嘆「看起來真的很舒服欸，還很乾淨」、「真的很棒耶」、「很特別欸，沒去過韓國都不知道有這種設計」，也有人提出質疑，認為在巔峰時段根本「擠到靠不到軟墊」，反而減少乘客上車的空間，實用性遠不如多設置幾根欄杆讓人抓握。此外，也有網友擔憂，一旦遇上下雨天，軟墊恐怕會淪為「雨水汗液收集板」，後續的清潔與維護將是一大挑戰。

