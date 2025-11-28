韓前國情院長趙太庸涉戒嚴案 羈押狀態下遭起訴

（中央社首爾28日綜合外電報導）負責調查去年12月3日韓國緊急戒嚴事件的特檢組，今天以違反國情院法禁止政治介入條款、瀆職等罪名，起訴前國家情報院院長趙太庸，並在羈押狀態下送審，但不適用內亂罪。

韓聯社今天報導，負責調查去年12月3日戒嚴事件相關內亂與外患嫌疑的特檢組，今天以國情院法禁止政治介入、瀆職、偽證、湮滅證據、製作及行使偽造文書、違反國會證言鑑定相關法律等罪名，起訴趙太庸。

特檢組表示，趙太庸在前總統尹錫悅對國民發表談話之前，已事先得知戒嚴發布計畫卻未向國會報告，因此構成瀆職。

另外，趙太庸在戒嚴時期僅將有前國情院前第一次長洪壯源動線的監視器畫面提供給國民力量，而未將含有自己動線的畫面提供給共同民主黨，被控違反禁止政治介入的義務。

檢察官朴志英在簡報中表示，國情院長並不是為了特定政治黨派或總統個人政治地位服務的職位，而是應該將國民放在優先位置、守護國家安危的職位。

朴志英強調，「趙前院長在接獲尹前總統下達『支援逮捕政治人物』等指示、即便發生對國家安全保障造成重大影響的暴徒行為時，身為國情院長卻未採取任何措施」。

不過特檢組表示，趙太庸並非直接參與尹錫悅的內亂行為，而是僅介入戒嚴解除後的收拾過程與彈劾審判過程，因此不適用內亂相關罪名。

朴志英表示，趙太庸在接到洪壯源的戒嚴報告時，以「明天早上再決定」等話語拖延，「看起來對直接參與內亂有所排斥，但他卻在彈劾審判過程中以未聽過逮捕指示等方式作證，造成社會混亂」。

朴志英強調，若趙太庸能如實將自己所知的資訊向國民與國會報告，真相釐清與事態收拾本可更快進行。

特檢組已在7日向法院聲請羈押，並於12日獲得核發，法院也駁回趙太庸提出的羈押適否審查申請。（編譯：楊啟芳）1141128