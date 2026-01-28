韓前第一夫人金建希收統一教賄賂 被判刑1年8個月

（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國前第一夫人金建希今天因為收受統一教賄賂，被一審判處有期徒刑1年8個月，且要繳回等值的1281萬5千韓元。不過由於另外2項指控被判無罪，與特檢組求刑的15年差距相當大。

根據韓聯社報導，首爾中央地方法院刑事合議第27庭今天就金建希違反「資本市場法」、「政治資金法」及「特定犯罪加重處罰法」，判處有期徒刑1年8個月，並必須追繳1281萬5千韓元（約新台幣28萬元）。

不過特檢組在去年12月初對金建希求處15年有期徒刑、罰金20億韓元（約新台幣4390萬元）及追繳約9億4800萬韓元（約新台幣2080萬元），求刑及一審宣判結果相差甚遠。

主因是金建希涉嫌操控德意志汽車股價、無償接受民調數據等嫌疑，被判為無罪；而金建希涉嫌收受統一教高價物品賄賂的嫌疑，一審認定部分有罪，由於無法沒收已收受的物品，改為追繳相當價值的金額。

法院表示，被告金建希利用自身地位作為追求營利的手段，「未能拒絕統一教方面的請託，以及統一教提供的高價奢侈品，收受後只急著顧及個人治裝」。

此外，韓國前總統尹錫悅日前因妨礙逮捕等罪名，在一審被判處5年有期徒刑，加上今天金建希也遭判刑，2人成為韓國憲政史上首度「前總統夫婦同時被判刑」的案例。（編譯：楊啟芳）1150128