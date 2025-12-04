韓前第一夫人金建希涉收賄等罪 檢方求處15年徒刑

戴著口罩和眼鏡，在法警攙扶下走進法庭。南韓正值戒嚴風波1周年，除了前總統尹錫悅，他的太太、前第一夫人金建希也同樣官司纏身。經過最後一次庭審，韓國檢方在3日求處15年徒刑，併科罰金約4250萬台幣。

南韓前第一夫人金建希8月時曾表示，「像我這樣的無名小卒，引起了人們的擔憂，我真的很抱歉，我將誠實配合調查。」

南韓獨立檢察組指出，金建希在2010年至2012年間，涉嫌操縱德意志汽車公司的股價，獲取不當利益。

廣告 廣告

此外，金建希還被指控，透過政治掮客干預國民力量黨初選，以及接受宗教團體「統一教」，以香奈兒包包、鑽石項鍊等奢侈品進行賄賂；統一教會長韓鶴子也已經在今年9月收押。

面對記者追問，「你有下令賄賂嗎？」統一教會長韓鶴子9月時回應，「沒有。」

檢方認為，金建希和宗教團體有牽連，違反南韓憲法的政教分離原則，情節重大。金建希雖然在最後陳述中表示，對於造成社會憂慮感到抱歉，但是至今否認一切指控。法院預計，本案將在明年1月28日宣判。