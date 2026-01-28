韓前第一夫人金建希涉收賄 一審判1年8個月

涉嫌炒股、收賄、干政的南韓前第一夫人金建希，之前遭特檢起訴求處15年徒刑。首爾法院28日一審做出裁決，只認定她接受統一教請託收賄罪名成立，判處1年8個月的有期徒刑，並給予緩刑。

韓國前第一夫人金建希曾表示，「像我這樣的無名小卒，引起了人們的擔憂，我真的很抱歉。」

法官表示，之所以判處較輕的刑期，是考量被告已經表達反省之意，而且過往並沒有犯罪紀錄。此外法官也認定，沒有足夠的證據證明金建希操縱股價；而接受機構提供民調干預選舉提名、涉嫌違反《政治資金法》的部分，也同樣因證據不足遭駁回。判刑出爐後，部分南韓民眾難以苟同。

韓國居民金泰均認為，「我認為判太輕了。作為第一夫人，她讓整個國家失望，把國家帶到如今的境地，損害了國家的國威，因此我認為判太輕了。」

韓國居民李智碩表示，「作為大韓民國公民，我原本預期至少會被判5年、甚至10年，但最終只判了1年8個月。孩子們看到這種情形，長大後可能會想，如果你犯了罪，只會判這麼短的時間。」

而金建希的律師則宣稱，單就收賄部分所判的刑度太重，將考慮是否上訴。接下來外界將密切關注前總統尹錫悅因宣布戒嚴、被控叛亂罪的判決結果，之前檢方已對他求處死刑。