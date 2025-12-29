韓前第一夫人金建希調查結果出爐！檢斥她「賣官鬻爵、背後干政」

歷經80天調查，南韓檢方今公布對前總統尹錫悅妻子、南韓前第一夫人金建希最終調查結果，檢方指她「在公眾視線難及之處非法干預國政」，涉嫌收受總額約8百萬台幣賄款，並斥她「賣官鬻爵」。

南韓前第一夫人金建希。（圖／美聯社）

《韓聯社》報導，根據特檢官助理金炯根今在記者會指出，「前總統夫人進行了現代版的『賣官鬻（音同欲，賣之意）爵』行為，這在歷史書中都才見得到。」他表示，金建希利用總統夫人的地位，為自己及特定人士謀取私利。

調查發現，金建希曾接受統一教總裁韓鶴子與高級幹部尹永浩、建築公司瑞熙建設會長李鳳官、機器狗製造商代表徐成斌、前檢察官金相玟、國民力量前黨首金起炫夫婦等提供的賄款及禮品，涉案金額達3.7725億韓元（約826萬台幣）。

此外，檢方指尹錫悅與金建希為「政治共同體」，指出兩人在政治及利益分配上存在共謀關係，「金建希自尹錫悅政治起步階段，便扮演主導角色，甚至在公職候選人提名上持續介入，享有類似總統的地位。」

特方並批評，「統一教領導人的宗教與政治結合欲望，加上總統夫人及政權核心的道德缺失與法律遵守意識不足，與依附政權的中介者的利益追求相互作用，導致這一系列事件發生。」

