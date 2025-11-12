韓前總理韓悳洙內亂案開庭審理 尹錫悅拒證人傳喚
（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國首爾中央地方法院刑事合議33部於今天開庭審理前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂、參與內亂主要任務等罪名的案件，並對拒絕證人傳喚的前總統尹錫悅處以罰款並發出拘提令。
韓聯社今天報導，在前總統尹錫悅去年宣布戒嚴令事件中，前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證、製作與使用虛假公文書等罪名，首爾中央地方法院刑事合議33部今天開庭審理。
法院原本傳喚前總統尹錫悅、前國防部長金龍顯作為證人出庭審問，不過2人皆在10日提交不出席理由書，今天並未現身。
法院表示，2人的理由「不足以正當化不出席」，各處以罰款500萬韓元（約新台幣11萬元）並發出拘提令。法院宣布，將於19日下午2時與4時分別對金龍顯、尹錫悅進行拘提並展開證人審問。
金龍顯方主張，自己尚未結束的刑事審判結果還沒確定，若被強制在另一個案件作證，違反憲法禁止「強迫不利陳述」原則，不過此主張遭法院駁回。
由於主要證人未出席，今天的審理以書面證據調查為主。法院決定，將於24日對韓悳洙本人進行被告審問，預計於明年1月21日或28日宣判。（編譯：楊啟芳）1141112
