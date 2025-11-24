韓劇《模範計程車3》原班人馬！系列最終章回歸，港日超強卡司驚喜客串
韓劇《模範計程車3》系列最終章11月21日正式開播，讓許多劇迷再度期待彩虹運輸的登場。李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等原班人馬全面回歸，延續前兩季的火熱人氣。《模範計程車》的吳相浩編劇也三度執筆，確保復仇代理的故事線延續一致世界觀。
此外，本季更加入日本、香港多位重量級客串演員，使劇情尺度與動作場面全面升級，特別整理「韓劇《模範計程車3》12大劇情推薦看點」！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦1.
私人復仇代理
改編自同名網路漫畫，延續系列核心設定，再次聚焦於地下秘密復仇組織「彩虹運輸」，由代表理事「張省哲」領軍，搭配計程車司機「金道奇」、天才駭客「安高恩」，以及維修室工程師「崔慶久」與「朴鎮彥」，只要一通電話，他們便會啟動縝密的復仇計畫，替無法獲得法律保護的受害者討回公道。透過臥底、布局與策略性行動，彩虹運輸讓加害者付出代價，替冤枉受害者完成報復的私人復仇代理劇！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦2.
李帝勳
李帝勳飾演金道奇，前陸軍士官學校及特種部隊軍官出身、以「5283」作為行動代號的代表司機，擁有絕佳的判斷力與沉著冷靜，不論陷入任何危機都能瞬間分析並找出突破口。他的行動方式常帶著幽默與反轉，即使面對強敵也能切換不同身分潛入敵營，展現極強的滲透能力，與他合作的成員也會配合他的計畫逐步執行！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦3.
金義聖
金義聖飾演張省哲，彩虹運輸代表理事，也是犯罪受害者支援中心「青鳥財團」的負責人。他原本出身富裕家庭，卻在年輕時目睹雙親遭連環殺手殺害，並在現場看到凶手毫無悔意地重演犯案過程，從而徹底失去對法律的信任。張省哲因而一手經營父親留下的計程車公司，同時創立受害者支援中心，協助那些遭受傷害卻求助無門的人！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦4.
表藝珍
表藝珍飾演安高恩，彩虹運輸的核心駭客，擅長調查、竊取情報、追蹤背景等技術。小小年紀就帶著傷痛步入社會，她原本是普通的高中生，卻因最親愛的姐姐自殺而受到重大打擊，也因此拒絕與父母移民，而在房間內自學電腦駭客技術。後來她被張省哲挖角加入模範計程車團隊，並在替姐姐報仇後逐漸擺脫原先對世界的敵意！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦5.
張赫鎮
張赫鎮飾演的崔景求，彩虹運輸的維修工程師，自稱是「彩虹運輸大腦」，原本是汽車企業新車開發組資深研究員。即使身體休息，他嘴巴永遠不會停，擁有精湛的工程技術，負責所有模範計程車的維護與改裝。每當任務啟動，他便會以最高效率為設備升級，並將車輛轉換成最符合行動需求的形態！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦6.
裴侑藍
裴侑藍飾演朴振言，彩虹運輸的維修工程師，空公司飛機維修員出身，手工技能出色，甚至能把一台報廢車改造成性能跑車。他沉默寡言，不愛張揚，但在任何任務背後都有他穩定支援的力量。朴振言負責車輛保養、清潔、改裝到協助駕駛等多項任務，是團隊最沉穩且值得依靠的角色。他內心最大的願望便是能與彩虹運輸成員一直待在一起！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦7.
韓日港跨國卡司
第三季最大亮點之一，就是加入多位日本與香港知名演員客串，《噬亡村第二季》笠松將飾演日本福岡秘密基金組織的頭目、《交響情人夢》竹中直人飾黑道老大。《好搭檔》張娜拉、《酒鬼都市女人們》尹施允、《屍戰朝鮮》金成圭、《操控遊戲》陰問錫、《Moving》金鍾洙、《惡緣》申柱煥、，以及香港男團MIRROR成員「Edan呂爵安」的客串演出，跨國卡司直接提升本季規模，也讓故事走向更加國際化！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦8.
延續真實案件改編
《模範計程車》系列以真實案件改編聞名。第一季曾呈現趙斗淳事件、鹽田奴隸案、N號房事件等社會案件；第二季則加入平澤SPL麵包廠工傷事件、芭達雅殺人案、Burning Sun 事件等議題。這些事件都與社會議題息息相關，因此更能引起觀眾共鳴。第三季同樣延續此風格，不過目前官方尚未公布具體案件內容，使觀眾更期待劇情將挑戰哪些敏感議題！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦9.
跨國赴日辦案
從預告片可見，本季的任務橫跨韓國、日本兩地。為調查跨國犯罪組織，金道奇將到日本偽裝求職，並以出租車司機的身份潛入黑社會內部。劇中呈現大量在日本街頭拍攝的動作戲，包括巷戰、追車、臥底等場面，使本季規模看起來比前兩季更加宏大。彩虹運輸也將面對日本當地勢力與跨國犯罪網絡，使任務難度全面升級，也揭露更深層的國際犯罪問題！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦10.
金道奇「千面副角色」
《模範計程車》系列的經典看點之一，便是金道奇的各種「副角色」變裝。他曾扮演不同階層、不同職業的角色，利用演技與伪裝成功滲透加害者圈子，最經典的莫過於「王道吉」，預告中已可見「熟悉的老師角色」亮相，讓許多觀眾期待他再次發揮影響力，李帝勳也表示本季將呈現更多強烈又精彩的副角色！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦11.
彩虹運輸遭遇史上最大威脅
作為系列最終章，本季將帶來彩虹運輸最大危機。預告中能看到滿是泥土、殘破不堪的模範計程車，引發網友推測基地可能遭到敵方攻擊。與前兩季的樂園信用情報、金沙會不同，第三季的敵對組織可能層級更高、勢力更廣，甚至可能是跨國犯罪網絡。劇中將揭露彩虹運輸被盯上的原因，也將延伸至成員的生死危機，使本季的緊張感遠超前兩季！
韓劇《模範計程車3》劇情推薦12.
原聲帶陣容
原聲帶由 The Rose 主唱兼吉他手「WOOSUNG（金佑星）」率先獻唱首波 OST〈Driver〉，以深沉嗓音與搖滾能量完美烘托劇中的黑色復仇基調。金佑星曾為多部人氣韓劇獻聲，包括《抓住幽靈》的〈Feel My Heart〉、《精神病患者日記》的〈Wanna Be Bad〉、《梨泰院Class》的〈You Make Me Back〉及《IDOL：The Coup》的〈You Are My Star〉，每曲都留下鮮明記憶點！
韓劇《模範計程車3》共16集，11月21日播出。作為系列最終章，本季延續前兩季的硬派風格，加入跨國辦案、日本黑道、豪華客串陣容與更多升級版的真實案件改編。無論是動作場面、角色魅力，還是彩虹運輸的最終命運，都讓觀眾充滿期待！
更多造咖流行媒體報導
10部全糖韓劇推薦《一吻爆炸》老梗卻超甜寵「這部」2分鐘床戲掀熱議
Disney+韓劇10部必看推薦《操控遊戲》根本電影規格「這部」全網封神
其他人也在看
迪士尼出《海洋奇緣》真人版預告！明年上映：這次種族沒爭議
迪士尼影業明年暑期鉅作《海洋奇緣》真人版，在影迷的期待下隆重釋出首支預告！除了經典金曲將再度感動人心，最讓影迷興奮的是：巨石強森將以「真面目」飾演半神人毛伊！造咖 ・ 1 天前
2025彰化縣媽祖祈福文化節起駕 13間宮廟聯合遶境為眾生祈福消災
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣媽祖祈福文化節於今（22）日舉行13間宮廟聯合遶境活動，熱鬧互傳媒 ・ 1 天前
眼鏡行老闆社群留言性羞辱黃捷 結果呢結果呢？判有罪下場曝
即時中心／徐子為報導高雄某眼鏡行業者今年4月21日晚間在社群上留言，嘲諷民進黨籍高雄立委黃捷「我真懷疑黃捷以前小的時候有被老兵OOOO過，所以他才會這麼恨國民黨」，被黃捷提告公然侮辱，高雄地院法官認定業者此舉構成侮辱，考量黃捷未與他和解，處拘役10天，得易科罰金。民視 ・ 18 小時前
服務生哭喊「薪水不夠賠」！謝金燕見她誤送龍蝦餐 處置方式曝光
「姐姐」謝金燕出道多年累積不少死忠歌迷，平常她也樂於在社群中和粉絲分享生活點滴，昨（23日）突然曬出一盤海鮮大餐，透露這道菜有故事，原來是餐廳服務生不小心誤送成「全店最貴套餐」，但她最後反應相當霸氣。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場娛樂星聞 ・ 1 天前
子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好
子瑜24日一早現身在小港機場準備隨成員飛回韓國，被問到「回家唱得開心嗎？」她立即點點頭表示很開心。而稍早全員抵達韓國，她馬上在Instagram發文，用繁體中文寫下：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」，並貼出10張後台的照片，最後一張則是高雄世運場館的照片。隨後有...CTWANT ・ 3 小時前
天冷代謝慢但又好想吃？專家揭冬季「循環+順暢」調理法，由內養出代謝力
入冬後氣溫驟降，火鍋、燒烤、甜點接連登場，不少人笑稱「衣服變厚，食慾也變厚」，但同時也發現體重悄悄上升、肚子脹氣、精神變差。藥理學家周泰廷提醒，冬季身體循環與代謝速度自然放緩，若再加上高油、高鹽飲食與久坐少動，容易讓體內環境失衡、消化負擔加重。姊妹淘 ・ 3 天前
3千股民下車！高息ETF雙月配升息9.32%明最後買進日 「這檔」年化配息率飆10%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導本周有3檔ETF即將除息，其中採雙月配、受益人數逾3.4萬人的高息ETF永豐ESG低碳高息（00930），上周五（21日）公告最新配息...FTNN新聞網 ・ 1 天前
網傳低調訪中影片 王世堅拋兩岸交流3條件：要申請台胞證我絕對不去
民進黨立委王世堅近期在中國社群平台爆紅，甚至有短影片指出王身處中國，他昨天先駁斥相關內容，今（11/23）天受訪更表示，兩岸交流必須有三個條件：不是地方對中央、不是黨對黨、不是刀子掐在脖子上被逼著，這才是真正對等交流。王世堅也說，如果要申請台胞證才能去中國，他絕對不接受，假如中國持中國護照來台灣、台灣持台灣護照到中國，「你接受，我們才可能考慮到中國去。」太報 ・ 18 小時前
棒棒堂接連出事 威廉致歉：最近事情比較多
邱勝翊（王子）與粿粿爆出婚外情引發爭議，「棒棒堂」隊友威廉與妻子卓君澤22日出席台灣優質生命協會舉辦的「第一屆星動盃-明星匹克球公益賽」坦承事前並不知情，但既然大家都是夥伴，應該在彼此低潮時拉對方一把，「不好意思，最近棒棒堂事情比較多」。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／陳玉勳《大濛》奪最佳劇情片 包辦4獎項成本屆大贏家
第62屆金馬獎壓軸揭曉的「最佳劇情片」，最終由陳玉勳導演新作《大濛》獲獎。共入圍11獎項的《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等獎項，共抱回4座金馬堪稱本屆最大贏家。公視新聞網 ・ 1 天前
全國語文競賽登場！22縣市菁英齊聚書香之都展現語文力
「114年全國語文競賽」歷經兩年籌備，個人賽今（22）日與明（23）日在台中盛大登場。來自全國22縣市的語文高手齊聚一堂，共有2,585位選手參賽（個人賽2,062位；團體賽143隊、523位），以語言為舞台、以文字為橋樑，展現深厚的語文學習成果與文化底蘊。中時財經即時 ・ 1 天前
TWICE開唱！粉絲買周邊花6萬多 集資卡車宣傳
TWICE開唱！粉絲買周邊花6萬多 集資卡車宣傳EBC東森娛樂 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
海量新劇開播！11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？
一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 5 小時前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 19 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前