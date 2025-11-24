韓劇《模範計程車3》原班人馬！系列最終章回歸，港日超強卡司驚喜客串





韓劇《模範計程車3》系列最終章11月21日正式開播，讓許多劇迷再度期待彩虹運輸的登場。李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等原班人馬全面回歸，延續前兩季的火熱人氣。《模範計程車》的吳相浩編劇也三度執筆，確保復仇代理的故事線延續一致世界觀。

此外，本季更加入日本、香港多位重量級客串演員，使劇情尺度與動作場面全面升級，特別整理「韓劇《模範計程車3》12大劇情推薦看點」！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦1.

私人復仇代理

圖片來源：모범택시 3

改編自同名網路漫畫，延續系列核心設定，再次聚焦於地下秘密復仇組織「彩虹運輸」，由代表理事「張省哲」領軍，搭配計程車司機「金道奇」、天才駭客「安高恩」，以及維修室工程師「崔慶久」與「朴鎮彥」，只要一通電話，他們便會啟動縝密的復仇計畫，替無法獲得法律保護的受害者討回公道。透過臥底、布局與策略性行動，彩虹運輸讓加害者付出代價，替冤枉受害者完成報復的私人復仇代理劇！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦2.

李帝勳

圖片來源：모범택시 3

李帝勳飾演金道奇，前陸軍士官學校及特種部隊軍官出身、以「5283」作為行動代號的代表司機，擁有絕佳的判斷力與沉著冷靜，不論陷入任何危機都能瞬間分析並找出突破口。他的行動方式常帶著幽默與反轉，即使面對強敵也能切換不同身分潛入敵營，展現極強的滲透能力，與他合作的成員也會配合他的計畫逐步執行！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦3.

金義聖

圖片來源：모범택시 3

金義聖飾演張省哲，彩虹運輸代表理事，也是犯罪受害者支援中心「青鳥財團」的負責人。他原本出身富裕家庭，卻在年輕時目睹雙親遭連環殺手殺害，並在現場看到凶手毫無悔意地重演犯案過程，從而徹底失去對法律的信任。張省哲因而一手經營父親留下的計程車公司，同時創立受害者支援中心，協助那些遭受傷害卻求助無門的人！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦4.

表藝珍

圖片來源：모범택시 3

表藝珍飾演安高恩，彩虹運輸的核心駭客，擅長調查、竊取情報、追蹤背景等技術。小小年紀就帶著傷痛步入社會，她原本是普通的高中生，卻因最親愛的姐姐自殺而受到重大打擊，也因此拒絕與父母移民，而在房間內自學電腦駭客技術。後來她被張省哲挖角加入模範計程車團隊，並在替姐姐報仇後逐漸擺脫原先對世界的敵意！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦5.

張赫鎮

圖片來源：모범택시 3

張赫鎮飾演的崔景求，彩虹運輸的維修工程師，自稱是「彩虹運輸大腦」，原本是汽車企業新車開發組資深研究員。即使身體休息，他嘴巴永遠不會停，擁有精湛的工程技術，負責所有模範計程車的維護與改裝。每當任務啟動，他便會以最高效率為設備升級，並將車輛轉換成最符合行動需求的形態！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦6.

裴侑藍

圖片來源：모범택시 3

裴侑藍飾演朴振言，彩虹運輸的維修工程師，空公司飛機維修員出身，手工技能出色，甚至能把一台報廢車改造成性能跑車。他沉默寡言，不愛張揚，但在任何任務背後都有他穩定支援的力量。朴振言負責車輛保養、清潔、改裝到協助駕駛等多項任務，是團隊最沉穩且值得依靠的角色。他內心最大的願望便是能與彩虹運輸成員一直待在一起！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦7.

韓日港跨國卡司

圖片來源：굿뉴스、사이보그 프린세스

圖片來源：friDay影音、愛奇藝

第三季最大亮點之一，就是加入多位日本與香港知名演員客串，《噬亡村第二季》笠松將飾演日本福岡秘密基金組織的頭目、《交響情人夢》竹中直人飾黑道老大。《好搭檔》張娜拉、《酒鬼都市女人們》尹施允、《屍戰朝鮮》金成圭、《操控遊戲》陰問錫、《Moving》金鍾洙、《惡緣》申柱煥、，以及香港男團MIRROR成員「Edan呂爵安」的客串演出，跨國卡司直接提升本季規模，也讓故事走向更加國際化！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦8.

延續真實案件改編

圖片來源：모범택시 3

《模範計程車》系列以真實案件改編聞名。第一季曾呈現趙斗淳事件、鹽田奴隸案、N號房事件等社會案件；第二季則加入平澤SPL麵包廠工傷事件、芭達雅殺人案、Burning Sun 事件等議題。這些事件都與社會議題息息相關，因此更能引起觀眾共鳴。第三季同樣延續此風格，不過目前官方尚未公布具體案件內容，使觀眾更期待劇情將挑戰哪些敏感議題！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦9.

跨國赴日辦案

圖片來源：모범택시 3

從預告片可見，本季的任務橫跨韓國、日本兩地。為調查跨國犯罪組織，金道奇將到日本偽裝求職，並以出租車司機的身份潛入黑社會內部。劇中呈現大量在日本街頭拍攝的動作戲，包括巷戰、追車、臥底等場面，使本季規模看起來比前兩季更加宏大。彩虹運輸也將面對日本當地勢力與跨國犯罪網絡，使任務難度全面升級，也揭露更深層的國際犯罪問題！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦10.

金道奇「千面副角色」

圖片來源：모범택시 3

《模範計程車》系列的經典看點之一，便是金道奇的各種「副角色」變裝。他曾扮演不同階層、不同職業的角色，利用演技與伪裝成功滲透加害者圈子，最經典的莫過於「王道吉」，預告中已可見「熟悉的老師角色」亮相，讓許多觀眾期待他再次發揮影響力，李帝勳也表示本季將呈現更多強烈又精彩的副角色！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦11.

彩虹運輸遭遇史上最大威脅

圖片來源：모범택시 3

作為系列最終章，本季將帶來彩虹運輸最大危機。預告中能看到滿是泥土、殘破不堪的模範計程車，引發網友推測基地可能遭到敵方攻擊。與前兩季的樂園信用情報、金沙會不同，第三季的敵對組織可能層級更高、勢力更廣，甚至可能是跨國犯罪網絡。劇中將揭露彩虹運輸被盯上的原因，也將延伸至成員的生死危機，使本季的緊張感遠超前兩季！

韓劇《模範計程車3》劇情推薦12.

原聲帶陣容

圖片來源：모범택시 3

原聲帶由 The Rose 主唱兼吉他手「WOOSUNG（金佑星）」率先獻唱首波 OST〈Driver〉，以深沉嗓音與搖滾能量完美烘托劇中的黑色復仇基調。金佑星曾為多部人氣韓劇獻聲，包括《抓住幽靈》的〈Feel My Heart〉、《精神病患者日記》的〈Wanna Be Bad〉、《梨泰院Class》的〈You Make Me Back〉及《IDOL：The Coup》的〈You Are My Star〉，每曲都留下鮮明記憶點！

韓劇《模範計程車3》共16集，11月21日播出。作為系列最終章，本季延續前兩季的硬派風格，加入跨國辦案、日本黑道、豪華客串陣容與更多升級版的真實案件改編。無論是動作場面、角色魅力，還是彩虹運輸的最終命運，都讓觀眾充滿期待！

