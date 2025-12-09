韓劇《等待京道》4大劇情看點：朴敘俊變身娛樂部記者！報導初戀女友元志安「離婚八卦」...共譜分手戀人重逢羅曼史｜播出平台、集數、更新時間一次看

《等待京道》朴敘俊、元志安劇照海報

【文/少女心文室】目前不少12月新劇陸續開播！JTBC新劇《等待京道》由朴敘俊搭檔元志安主演！並由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事，趕緊一起來看新劇看點吧！

🍿《等待京道》韓劇線上看

播出平台：Hami Video

開播時間：12月6日

更新時間：12/6起每週六、日（晚間10點40分各更新1集）

集數：全12集

《等待京道》朴敘俊、元志安海報

1.《等待京道》線上看：朴敘俊&元志安共譜初戀情人重逢羅曼史

《等待京道》由朴敘俊與元志安主演！劇情講述朴敘俊飾演的報社娛樂組副組長「李京道」，因揭露了一則財閥女婿與女藝人外遇的不倫醜聞，意外與前女友「徐智友」（元志安 飾）再度重逢，對方竟是該事件當事人的妻子，兩人從「舊情人」變成「報導記者與醜聞主角的妻子」，再次被命運糾纏。《等待京道》12月6日起每週六、日在Hami Video全台獨家播出。

《等待京道》元志安、朴敘俊劇照

2.《等待京道》線上看：朴敘俊愛情劇回歸，成為娛樂部記者！

36歲男神朴敘俊先前出演眾多羅曼史劇，都相當受到觀眾喜愛歡迎，包括《魔女的戀愛》、《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》、《花郎》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等作品，近期則是出演驚悚打怪劇《京城怪物》系列！而朴敘俊將睽違5年以愛情劇回歸，確定出演《等待京道》男主角！朴敘俊將變身為娛樂部記者「李京道(音譯)」，飾演東雲日報演藝部記者，沒想到因為報導了初戀的丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛的前女友徐智友相遇，展開狠毒又支離破碎的戀愛史！

《等待京道》朴敘俊劇照

3.《等待京道》線上看：元志安飾演朴敘俊初戀，和曾經炙熱相愛的舊愛相遇

25歲元志安透過《魷魚遊戲2》爆紅！元志安在《魷魚遊戲2》飾演擁有白皙皮膚，一頭短髮戴著鼻環，有著酷帥風格的「380號世美」，先前曾出演《D.P：逃兵追緝令》、《少年飛行》系列、《說出你的願望》、《為你心動》等作品，而最新作飛升成為《等待京道》女主角「徐智友(音譯)」，徐智友為李京道的初戀，兩人在20代時相戀相愛分手2次，徐智友是個麻煩製造機，散發著魔性魅力的女人，李京道曝光智友丈夫的出軌誹聞後，徐智友與丈夫離婚，在人生最差的瞬間，和曾經炙熱相愛的舊愛相遇，帶來無法預測的羅曼史走向！

《等待京道》元志安劇照

4.《等待京道》線上看：吸睛配角群：李伊、李周英、姜基棟、趙民國

《等待京道》其他配角還包括：李伊飾演「徐智妍」為徐智友的姐姐，冷靜知性，時裝品牌「Jarim Apparel」的長女，同時也是公司的CEO。李周英飾演「朴世英」與李京道、徐智友一起度過青春時期的戲劇社團「支離滅烈」成員，美術學院院長，全心全意支持丈夫車宇植的夢想。姜基棟飾演「車宇植」朴世英的丈夫，雖然一無所有，卻滿懷作為演員的渴望與浪漫，趙民國飾演「李正民」為二手車商人，儘管因生意四處奔波，他仍不忘促成朋友聚會，是「支離滅烈」社團成員之間的紐帶，眾人將上演時尚界與娛樂界羅曼史！

《等待京道》李伊劇照

《等待京道》朴敘俊、元志安劇照

