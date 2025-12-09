韓劇《等待京道》4大劇情看點：朴敘俊變身娛樂部記者！報導初戀女友元志安「離婚八卦」...共譜分手戀人重逢羅曼史｜播出平台、集數、更新時間一次看
【文/少女心文室】目前不少12月新劇陸續開播！JTBC新劇《等待京道》由朴敘俊搭檔元志安主演！並由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事，趕緊一起來看新劇看點吧！
🍿《等待京道》韓劇線上看
播出平台：Hami Video
開播時間：12月6日
更新時間：12/6起每週六、日（晚間10點40分各更新1集）
集數：全12集
1.《等待京道》線上看：朴敘俊&元志安共譜初戀情人重逢羅曼史
《等待京道》由朴敘俊與元志安主演！劇情講述朴敘俊飾演的報社娛樂組副組長「李京道」，因揭露了一則財閥女婿與女藝人外遇的不倫醜聞，意外與前女友「徐智友」（元志安 飾）再度重逢，對方竟是該事件當事人的妻子，兩人從「舊情人」變成「報導記者與醜聞主角的妻子」，再次被命運糾纏。《等待京道》12月6日起每週六、日在Hami Video全台獨家播出。
2.《等待京道》線上看：朴敘俊愛情劇回歸，成為娛樂部記者！
36歲男神朴敘俊先前出演眾多羅曼史劇，都相當受到觀眾喜愛歡迎，包括《魔女的戀愛》、《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》、《花郎》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等作品，近期則是出演驚悚打怪劇《京城怪物》系列！而朴敘俊將睽違5年以愛情劇回歸，確定出演《等待京道》男主角！朴敘俊將變身為娛樂部記者「李京道(音譯)」，飾演東雲日報演藝部記者，沒想到因為報導了初戀的丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛的前女友徐智友相遇，展開狠毒又支離破碎的戀愛史！
3.《等待京道》線上看：元志安飾演朴敘俊初戀，和曾經炙熱相愛的舊愛相遇
25歲元志安透過《魷魚遊戲2》爆紅！元志安在《魷魚遊戲2》飾演擁有白皙皮膚，一頭短髮戴著鼻環，有著酷帥風格的「380號世美」，先前曾出演《D.P：逃兵追緝令》、《少年飛行》系列、《說出你的願望》、《為你心動》等作品，而最新作飛升成為《等待京道》女主角「徐智友(音譯)」，徐智友為李京道的初戀，兩人在20代時相戀相愛分手2次，徐智友是個麻煩製造機，散發著魔性魅力的女人，李京道曝光智友丈夫的出軌誹聞後，徐智友與丈夫離婚，在人生最差的瞬間，和曾經炙熱相愛的舊愛相遇，帶來無法預測的羅曼史走向！
4.《等待京道》線上看：吸睛配角群：李伊、李周英、姜基棟、趙民國
《等待京道》其他配角還包括：李伊飾演「徐智妍」為徐智友的姐姐，冷靜知性，時裝品牌「Jarim Apparel」的長女，同時也是公司的CEO。李周英飾演「朴世英」與李京道、徐智友一起度過青春時期的戲劇社團「支離滅烈」成員，美術學院院長，全心全意支持丈夫車宇植的夢想。姜基棟飾演「車宇植」朴世英的丈夫，雖然一無所有，卻滿懷作為演員的渴望與浪漫，趙民國飾演「李正民」為二手車商人，儘管因生意四處奔波，他仍不忘促成朋友聚會，是「支離滅烈」社團成員之間的紐帶，眾人將上演時尚界與娛樂界羅曼史！
🍿《等待京道》韓劇線上看
播出平台：Hami Video
開播時間：12月6日
更新時間：12/6起每週六、日（晚間10點40分各更新1集）
集數：全12集
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
陸網友譏：台灣封鎖小紅書手段落後 不需VPN就能恢復使用
內政部警政署刑事局本月4日召開記者會，以涉及多起詐騙案件為由，宣布封鎖大陸社群平台「小紅書」。香港星島日報報導，大陸網民...聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
朴敘俊突破11歲年齡差 元志安含淚告白「我好喜歡你」
【緯來新聞網】人氣韓國演員朴敘俊攜手《魷魚遊戲》新星元志安主演的年末壓軸韓劇《等待京道》上週末正式開緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
峮峮《飢餓遊戲》畢業了 製作單位曝原因致歉
峮峮加入中視《飢餓遊戲》固定班底多年，一年前她曾以身體為由請辭，被製作單位挽留後，以「請假」方式休息，觀眾始終盼不到她回歸，製作單位卻在4日於社群官宣峮峮「畢業」的消息。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1
跨境醫美黑心錢／鑽法律漏洞仲介中國醫美 網紅遭控卸責擺爛搞霸凌
跨境醫療亂象叢生！有民眾向本刊投訴，指控粉絲數逾40萬的網紅洪洛妍，積極在社群平台上拍片行銷境外醫美，並舉辦仲介說明會，除了以高抽成為誘因招募業務外，也收費代辦出國整形療程，吸引不少粉絲趨之若鶩，卻鬧出多起醫療糾紛，受害者屢被踢皮球、遭網路霸凌而求助無門。投訴人怒批，洪女鑽法律漏洞獲取暴利，出事後卸責不理，還繼續對外行銷吸金，十分惡劣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
小孟老師運勢／12星座運勢曝！水瓶座「做好1事」得財
生活中心／綜合報導12月8日（週一）星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日眾多星座桃花運勢旺，其中獅子座戀愛有所突破，天蠍異性緣相當好，建議有單身意願的雙魚多向外發展，有望遇見桃花；財運方面，水瓶座有得財小撇步，專家建議積極理財。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
快訊／雲林虎尾持刀砍人！男懷疑鄰居監控跟蹤…菜刀劈頭架頸挾持畫面曝
雲林虎尾鎮發生驚悚砍人案，昨日（8日）上午11時許，一名43歲王姓男子因與鄰居陳男家有嫌隙，竟趁陳男開車返家途中，徒手將陳男拉下車後持菜刀揮砍頭部，並勒頸挾持，整個過程全被民眾拍下。警方獲報到場依現行犯逮捕王男，並依殺人未遂移送，檢察官認為王男有逃亡及反覆實施殺人、恐嚇之可能，已向法院聲押獲准。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話
全嚇一大跳！日本青森7.5地震「台灣團現況曝」旅行社防海嘯避臨海景點
日本青森昨晚發生芮氏規模7.5地震並發布海嘯警報，由於日本為台灣主要旅遊目的，不少民眾擔心目前狀況，對此，觀光署表示未接獲旅行團受影響消息，旅行社及線上平台也將避免臨海景點以防海嘯。據了解，目前遊日本的台灣旅客暫無太大影響。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 71
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 19
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 1 天前 ・ 1
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 44
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 21 小時前 ・ 5
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 38
朱孝天親揭「被退出F4演唱會」內幕 喊話相信音樂：沒必要潑髒水
F4接下來將展開巡演，沒想到傳出獨缺朱孝天，近來周渝民、言承旭、吳建豪與周杰倫、五月天阿信合作推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，也不見朱孝天。對此，他今（8）日開直播解釋，並直接對相信音樂高層喊話。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 108
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 28
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 2 小時前 ・ 2