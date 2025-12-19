Disney+韓劇《韓國製造》雙男神夢幻陣容：《愛的迫降》玄彬睽違5年重磅回歸！搭檔鄭雨盛上演1970年代正邪兩派世紀對決！12/24上架
【文/少女心文室】41歲男神玄彬在2019年主演《愛的迫降》後，就沒有電視劇回歸，在今(29)日迎來好消息！玄彬即將睽違5年重磅回歸主演電視劇！Disney+在今日官宣2025年大劇《韓國製造》(Made in korea)！該劇由玄彬、鄭雨盛、鄭星一、元志安、曹汝貞、徐恩秀主演！劇情以韓國充滿動盪的1970年代為故事背景，劇情將貫穿韓國大事件近代史故事，該劇確定在2025年12月24日上架，一共6集，每週三更新！
🍿《韓國製造》韓劇線上看
播出平台：Disney+
開播時間：2025年12月24日
更新時間：每週三
集數：6集
《韓國製造》(Made in korea)劇情講述在粗獷時代，產生怪物般的人類，關於他們波瀾壯闊人生故事！該劇也是韓國名導禹民鎬首部「下凡」執導的電視劇作品，先前拍攝《萬惡新世界》、《毒梟》、《南山的部長們》、《哈爾濱》等電影大作，都刻劃了韓國現代史！而電視劇新作《韓國製造》講述動盪的1970年代，講述被財富和權力欲望所吞噬的男人玄彬，和信念堅定的正義檢察官鄭雨盛之間正邪兩派世紀對決，以及貫穿韓國近代史的大事件而展開的故事！
41歲玄彬上一部電視劇作品已經是2019年夯劇《愛的迫降》，與女神孫藝真結婚後，目前還未回歸小螢幕，不過在大銀幕作品《機密同盟2》、《火線交涉》、《哈爾濱》都有玄彬的身影，因此各界都相當期待看到玄彬回歸電視劇！玄彬最新作《韓國製造》角色與故事發展也相當神秘，玄彬在劇中將飾演一名對財富還有權力都有極大野心的人物「白基泰(音譯)」，預告著玄彬將以破格形象還有截然不同面貌回歸電視劇，讓各界相當期待看到玄彬的嶄新面貌！
51歲鄭雨盛近期也持續活躍電影圈，演出《獵首密令》、《保護者》、《12.12：首爾之春》等電影大作，鮮少演出電視劇的鄭雨盛，在去年演出羅曼史韓劇《跟我說愛我》，也即將重磅演出新作《韓國製造》，在劇中飾演一名檢察官「張建英(音譯)」具有動物本能和可怕的執著，預計將與玄彬上演世紀對決與亦敵亦友的強大角色張力！值得注意是，雙男神玄彬與鄭雨盛可以說都是「孫藝真的男人」，玄彬是孫藝真老公，鄭雨盛在2004搭檔孫藝真主演愛情神作《我腦海中的橡皮擦》至今依舊經典，也讓不少觀眾與粉絲敲碗，孫藝真客串《韓國製造》肯定會很精彩！
《韓國製造》不只雙男神玄彬&鄭雨盛的歷代級夢幻陣容！該劇也集結一票演技派卡司，包括鄭星一、元志安、徐恩秀、曹汝貞等演員都出演了該劇！44歲鄭星一去年出演《黑暗榮耀》爆紅，成為大叔系男神之一，在新劇中飾演秘書室長「千錫中(音譯)」、25歲元志安近期出演了《D.P：逃兵追緝令2》，在新劇飾演說客「崔有智(音譯)」、30歲徐恩秀今年出演了《搜查班長1958》，在新劇飾演調查官「吳藝珍(音譯)」，而43歲曹汝貞飾演神秘角色「裴金智(音譯)」！眾人將上演在1970年代+貫穿韓國近代史的史詩級故事內容！Disney+韓劇《韓國製造》將在2025年2025年12月24日上架！
🍿《韓國製造》韓劇線上看
播出平台：Disney+
開播時間：2025年12月24日
更新時間：每週三
集數：6集
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 10
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 9
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 8 小時前 ・ 7
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 1 天前 ・ 34
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
李帝勳《模範計程車3》大跳偶像女團舞 張娜拉出道24年首演反派
韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍，先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事。李帝勳在劇中百變演技無極限，最新播出的劇情中，更大跳偶像女團舞，讓劇迷超驚艷。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 18
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 4 小時前 ・ 1
白鹿轉型！《北上》詮釋鄉村姑娘 劇組動用200人打造「花街」
大陸女星白鹿近期以劇作《北上》顛覆了以往甜美亮麗的形象，改演個性大喇喇的鄉村姑娘，並成功入圍2025全球OTT大獎「最佳女主角」，同時獲得粉絲票選「人氣獎」。這部年代群像劇由白鷺與歐豪主演，講述運河邊六個家庭緊密的生活故事，從純真的童年一步步邁向成長。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 58
李帝勳為鏟奸除惡大跳女團舞 張娜拉首當反派逼練習生桃色交易
李帝勳百變演技無極限，不僅耍痞、裝呆這次還化身經紀人大跳偶像女團舞蹈！2025年末人氣話題韓劇、改編自人氣網漫的重量級韓劇IP《模範計程車3》，故事融合「張紫妍事件」，在韓收視持續穩居冠軍寶座。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10
尾田老師親筆信！預告《航海王》漫畫劇情將前往「那座島」，燒傷男真面目即將揭曉？
在上週末舉辦的「Jump Festa 2026」活動中，《航海王》（海賊王，ONE PIECE）公開大量新情報，同時原作者尾田榮一郎帶來了一張手寫信，向全球粉絲傳達了讓人振奮的重磅消息。針對《航海王》漫畫的後續發展，尾田老師透露故事在結束漫長的回憶篇章後，劇情將正式邁向高潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 3
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 2
台8女星突然「起乩」狂跑一小時！陳珮騏憋不住笑場被抓包 白目到療癒獲大讚
德馨在三立台8《百味人生》中飾演的「美鳳」白目指數再度突破天花板，劇中與飾演小姑的陳珮騏聯手出怪招，爆笑的喬段連德馨本人都忍不住笑說：「我每天等劇本，就像乖乖坐在診間，猜編劇下一秒到底要對我做什麼？」鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
女主播帶2歲兒用餐遇不友善店家 不公開店名原因曝光
主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
歐陽妮妮跑趴戰袍太犯規 釣張書豪眼冒愛心喊「單身嗎」
資深藝人歐陽龍的大女兒、29歲的歐陽妮妮，2024年與男星張書豪步入婚姻殿堂，婚後迎來寶貝兒子「睦睦」，一家三口生活幸福甜蜜。即使升格為人妻與人母，歐陽妮妮的狀態依舊亮眼，近日更以性感造型現身時尚派對，再度成為焦點。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 15