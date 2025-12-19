Disney+韓劇《韓國製造》雙男神夢幻陣容：《愛的迫降》玄彬睽違5年重磅回歸！搭檔鄭雨盛上演1970年代正邪兩派世紀對決！12/24上架

【文/少女心文室】41歲男神玄彬在2019年主演《愛的迫降》後，就沒有電視劇回歸，在今(29)日迎來好消息！玄彬即將睽違5年重磅回歸主演電視劇！Disney+在今日官宣2025年大劇《韓國製造》(Made in korea)！該劇由玄彬、鄭雨盛、鄭星一、元志安、曹汝貞、徐恩秀主演！劇情以韓國充滿動盪的1970年代為故事背景，劇情將貫穿韓國大事件近代史故事，該劇確定在2025年12月24日上架，一共6集，每週三更新！

🍿《韓國製造》韓劇線上看

播出平台：Disney+

開播時間：2025年12月24日

更新時間：每週三

集數：6集

Dsieny+官宣《韓國製造》出演陣容：玄彬、鄭雨盛主演

廣告 廣告

《韓國製造》(Made in korea)劇情講述在粗獷時代，產生怪物般的人類，關於他們波瀾壯闊人生故事！該劇也是韓國名導禹民鎬首部「下凡」執導的電視劇作品，先前拍攝《萬惡新世界》、《毒梟》、《南山的部長們》、《哈爾濱》等電影大作，都刻劃了韓國現代史！而電視劇新作《韓國製造》講述動盪的1970年代，講述被財富和權力欲望所吞噬的男人玄彬，和信念堅定的正義檢察官鄭雨盛之間正邪兩派世紀對決，以及貫穿韓國近代史的大事件而展開的故事！

鄭雨盛IG、玄彬《愛的迫降》劇照

41歲玄彬上一部電視劇作品已經是2019年夯劇《愛的迫降》，與女神孫藝真結婚後，目前還未回歸小螢幕，不過在大銀幕作品《機密同盟2》、《火線交涉》、《哈爾濱》都有玄彬的身影，因此各界都相當期待看到玄彬回歸電視劇！玄彬最新作《韓國製造》角色與故事發展也相當神秘，玄彬在劇中將飾演一名對財富還有權力都有極大野心的人物「白基泰(音譯)」，預告著玄彬將以破格形象還有截然不同面貌回歸電視劇，讓各界相當期待看到玄彬的嶄新面貌！

玄彬《愛的迫降》劇照

51歲鄭雨盛近期也持續活躍電影圈，演出《獵首密令》、《保護者》、《12.12：首爾之春》等電影大作，鮮少演出電視劇的鄭雨盛，在去年演出羅曼史韓劇《跟我說愛我》，也即將重磅演出新作《韓國製造》，在劇中飾演一名檢察官「張建英(音譯)」具有動物本能和可怕的執著，預計將與玄彬上演世紀對決與亦敵亦友的強大角色張力！值得注意是，雙男神玄彬與鄭雨盛可以說都是「孫藝真的男人」，玄彬是孫藝真老公，鄭雨盛在2004搭檔孫藝真主演愛情神作《我腦海中的橡皮擦》至今依舊經典，也讓不少觀眾與粉絲敲碗，孫藝真客串《韓國製造》肯定會很精彩！

鄭雨盛《跟我說愛我》、《獵首密令》劇照

《韓國製造》不只雙男神玄彬&鄭雨盛的歷代級夢幻陣容！該劇也集結一票演技派卡司，包括鄭星一、元志安、徐恩秀、曹汝貞等演員都出演了該劇！44歲鄭星一去年出演《黑暗榮耀》爆紅，成為大叔系男神之一，在新劇中飾演秘書室長「千錫中(音譯)」、25歲元志安近期出演了《D.P：逃兵追緝令2》，在新劇飾演說客「崔有智(音譯)」、30歲徐恩秀今年出演了《搜查班長1958》，在新劇飾演調查官「吳藝珍(音譯)」，而43歲曹汝貞飾演神秘角色「裴金智(音譯)」！眾人將上演在1970年代+貫穿韓國近代史的史詩級故事內容！Disney+韓劇《韓國製造》將在2025年2025年12月24日上架！

🍿《韓國製造》韓劇線上看

播出平台：Disney+

開播時間：2025年12月24日

更新時間：每週三

集數：6集

Dsieny+官宣《韓國製造》出演陣容：元志安、徐恩秀、曹汝貞、鄭星一主演

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！