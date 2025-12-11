韓劇大屠榜！《我的完美秘書》奪冠 Hami Video 5部韓劇衝進前十

〔記者鍾志均／台北報導〕串流平台Hami Video 今(12)公布2025年度人氣排行榜，今年戲劇榜單中，韓劇表現最為亮眼，Top 10中多達5部韓劇入榜，其中職場浪漫喜劇《我的完美秘書》以高甜度與話題度拿下冠軍。

Hami Video年度戲劇冠軍《我的完美秘書》男主角李浚赫上週來台參加AAA 亞洲明星盛典再掀話題，他上台時不只表達對台灣的好感，還特地以中文向台灣粉絲問好：「大家好，我是李浚赫。」更真情流露說：「每次來台灣都有好事發生，心情真的很好，令台灣劇迷格外感動。

李浚赫不忘提起今年再度讓他奠定韓流明星地位的夯劇以及對手戲演員，「感謝《我的完美秘書》團隊、感謝我的智允(劇中名字)韓志旼小姐，謝謝。」另外，他在典禮中的「撒嬌挑戰」畫面更在社群瘋傳，溫暖又靦腆的模樣非常圈粉。

另外，由中華電信出品的《零日攻擊》勇奪戲劇榜亞軍，第三名則是奇幻古裝愛情韓劇《鬼宮》，由陸星材領銜主演的《鬼宮》結合奇幻與浪漫元素，開播即引爆社群熱議。

「Hami Video影劇館」2025年度戲劇前十名：

1 我的完美秘書(韓劇)

2 零日攻擊(台劇)

3 鬼宮(韓劇)

4 協商的技術(韓劇)

5 瑞草洞(韓劇)

6 蠻好的人生(中國)

7 The Outlaw Doctor 化外之醫(台劇)

8 行騙天下KR(韓劇)

9 掌心(中國)

10 凡人修仙傳(中國)

