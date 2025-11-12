韓劇年末開戰！池昌旭《操控遊戲》奪冠 金裕貞緊咬不放

〔記者鍾志均／綜合報導〕年末韓劇大戰開打，韓國男神池昌旭、「國民妹妹」金裕貞目前在韓網「話題熱度榜」正面交鋒，雙雙爭奪頂尖位置，前者是黑暗懸疑的都市驚悚、後者為血色浪漫的心理復仇戰，兩人都以強烈角色魅力掀起熱烈討論。

據「Good Data Corporation」昨(12)公布的「11月第一週TV-OTT綜合戲劇話題性排名」，池昌旭奪下戲劇出演者話題性總榜冠軍；由他主演的Disney+原創劇《操控遊戲》展現極高競爭力，同劇主演都敬秀也名列出演者榜第5名。

第2名是TVING原創劇《親愛的X》的主角金裕貞，她在戲中完美詮釋原作網漫角色、極高的還原度與戲劇張力引發韓網熱烈討論，該劇同樣躍升至本週戲劇話題度第2名，展現強勁氣勢。

上週分別拿下第1、第2名的《颱風商社》主演李俊昊和金敏荷，本週分別下滑到第3、第4名；第6名至第10名依序為《金部長的夢想人生》柳承龍、《你旁觀的罪》李瑜美、《不幸的幸會》李政宰、《宇宙Marry Me？》崔宇植和《月亮在江邊流淌》金世正。

