韓劇演員粉絲見面會！文佳煐、趙炳圭、李棟旭、金世正…韓星登台月曆【韓潮來襲】
韓潮來襲！許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，喜歡追劇的粉絲自然不能錯過和韓星演員近距離接觸的機會！《瑞草洞》、《女神降臨》演員文佳煐、《驅魔麵館》、《金牌救援：Stove League》演員趙炳圭將來台與粉絲見面。偶像組合出身的「少女時代」俞利、金世正、「B1A4」孔燦、崔誠允都以個人之姿來台舉辦粉絲見面會，韓劇演員、K-POP偶像接力抵台，喜歡他們的粉絲千萬別錯過！Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點韓國相關活動，包括頒獎典禮、年末歌謠大賞，以及來台開唱的KPOP歌手！
【2026年3月】
🗓️ 3/1（日）
文佳煐《Dreamy day》IN TAIPEI
演出日期：2026/03/01（日）18:00
演出地點：Legacy TERA
售票平台：KKTIX
【2026年4月】
🗓️ 3/1（日）
趙炳圭《Just us》Cho Byeong-kyu Fanmeeting in Taipei
演出日期：2026/04/04（六）15:00／19:30
演出地點：花漾展演空間 HANA SPACE
售票平台：遠大售票
【2026年1月】
🗓️1/10（六）
俞利 YURI《YURIVERSE》
演出日期：2026/01/10（六）18:00
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX售票
🗓️1/10（六）
2026 FIFTY FIFTY《Let’s Play Twenty Party》
演出日期：2026/01/10（六）13:00、18:30
演出地點：WESTAR
售票平台：遠大售票
🗓️1/11（日）
孔燦《A Letter to You》
演出日期：2026/01/11（日）13:00、18:00
演出地點：WESTAR
售票平台：遠大售票
🗓️1/17（六）
崔誠允 CHOI SUNGYUN <YOU & YUN> in TAIPEI
演出日期：2026/01/17（六）13:00、18:00
演出地點：HANA SPACE 花漾展演空間
售票平台：KKTIX
🗓️1/18（日）
VERIVERY《Hello VERI Long Time》
演出日期：2026/01/18（日）18:00
演出地點：LIVE WAREHOUSE
售票平台：FunOne Tickets
🗓️1/23（五）
金世正《Tenth Letter》
演出日期：2026/01/23（五）19:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心
售票平台：udn 售票網
🗓️1/31（六）
李棟旭《MY SWEET HOME》
演出日期：2026/01/31（六）16:00
演出地點：臺北和平籃球館
售票平台：KKTIX
【2025年11月】
🗓️11/18（六）
❣️秋泳愚（秋英宇）《Who (is) Choo?》
演出時間：2025/11/08（六）18:00
演出地點：台大體育館一樓
售票平台：ibon售票
🗓️11/16（日）
❣️李鍾碩《With：Just Like This》粉絲見面會
演出日期：2025/11/16（日）18:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心
售票平台：KKTIX
🗓️11/23（日）
❣️潤娥《暴君的廚師》戲劇粉絲見面會
演出日期：2025/11/23（日）17:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心
售票平台：遠大售票
【2025年12月】
🗓️12/12（五）
❣️YERIM《ACT 1 : YERIM》
演出時間：2025/12/12（五）20:00
演出地點：Legacy TERA
售票平台：KKTIX售票
🗓️12/21（六）
❣️雪娥《SEOLA’s Moments: With U》
演出時間：2025/12/21（六）17:30
演出地點：WESTAR
售票平台：遠大售票
🗓️12/21（六）
❣️裴珍映 BAE JINYOUNG《BEGIN, YOUNG》
演出時間：2025/12/21（日）14:00／18:00
演出地點：Hana Space
售票平台：DEEPI售票
🗓️12/27（六）、12/28（日）
❣️李俊昊《颱風商社》戲劇粉絲見面會
演出日期： 2025/12/27（六）17:00 2025/12/28（日）16:00
演出地點：台大綜合體育館
售票平台：遠大售票
