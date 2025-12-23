韓劇演員粉絲見面會！李俊昊、李棟旭、金世正、俞利…12月韓星登台月曆【韓潮來襲】

2025即將步入尾聲，今年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，喜歡追劇的粉絲自然不能錯過和韓劇演員近距離接觸的機會！以熱播韓劇《外傷重症中心》和《牽女與仙女》受到關注的秋泳愚（秋英宇）；《暴君的廚師》男女主角潤娥、李彩玟；以《瑞草洞》回歸小螢幕的李鍾碩；主演《颱風商社》再創收視佳績的李俊昊等韓劇演員將接力抵台。此外還有偶像藝人YERIM、雪娥、裴珍映也將來台與喜歡他們的粉絲見面！Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的韓國盛事，包括頒獎典禮、年末歌謠大賞，以及來台開唱的KPOP歌手，一起迎接2026！

12月韓星見面會。

【2025年12月】

🗓️12/12（五）

❣️YERIM《ACT 1 : YERIM》

演出時間：2025/12/12（五）20:00

演出地點：Legacy TERA

售票平台：KKTIX售票

YERIM粉絲見面會。（圖／KKTIX）

🗓️12/21（六）

❣️雪娥《SEOLA’s Moments: With U》

雪娥台北粉絲見面會。（圖／ULC Presents）

🗓️12/21（六）

❣️裴珍映 BAE JINYOUNG《BEGIN, YOUNG》

演出時間：2025/12/21（日）14:00／18:00

演出地點：Hana Space

售票平台：DEEPI售票

裴珍映粉絲見面會。（圖／UNION Pictures）

🗓️12/27（六）、12/28（日）

❣️李俊昊《颱風商社》戲劇粉絲見面會

李俊昊粉絲見面會。（圖／o3cltv IG）

【2026年1月】

🗓️1/10（六）

俞利 YURI《YURIVERSE》

演出日期：2026/01/10（六）18:00

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX售票

俞利粉絲見面會。（圖／unitystartaiwan IG）

🗓️1/23（五）

金世正《Tenth Letter》

演出日期：2026/01/23（五）19:00

演出地點：TICC 台北國際會議中心

售票平台：udn 售票網

金世正台北見面會。（圖／RICHINING）

🗓️1/31（六）

李棟旭《MY SWEET HOME》

李棟旭台北粉絲見面會。（圖／KKTIX）

【2025年11月】

🗓️11/18（六）

❣️秋泳愚（秋英宇）《Who (is) Choo?》

秋泳愚（秋英宇）來台見粉絲。（圖／D.SHOW Taiwan）

🗓️11/16（日）

❣️李鍾碩《With：Just Like This》粉絲見面會

演出日期：2025/11/16（日）18:00

演出地點：TICC 台北國際會議中心

售票平台：KKTIX

李鍾碩11/16在TICC舉辦見面會。（圖／網銀國際影視提供）

🗓️11/23（日）

❣️潤娥《暴君的廚師》戲劇粉絲見面會

演出日期：2025/11/23（日）17:00

演出地點：TICC 台北國際會議中心

售票平台：遠大售票