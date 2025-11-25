韓劇熟悉面孔離世！「國民爺爺」李順載享耆壽91歲

「國民爺爺」李順載過世，享耆壽91歲。取自維基百科



韓國影視界被稱為「國民爺爺」的資深演員李順載（이순재）於11月25日清晨辭世，享耆壽91歲。李順載近1年幾乎暫停活動，本月16日歡慶91歲生日到來，今傳出憾事，讓粉絲相當難過。

李順載於1956年以話劇〈越過地平線〉正式出道，活躍於電視圈和舞台劇等，是韓劇中的熟面孔，也出演過韓綜《花漾爺爺》，以幽默又可愛的形象圈粉無數，掀起長輩出國旅遊探險的熱潮。去年（2024）以《KBS演技大賞》大賞得主之姿，創下史上最高齡得獎紀錄。

「2025大韓民國大眾文化藝術獎」頒獎典禮上個月登場，演員鄭東煥在領取「保管文化勳章」時提到李順載，表示聽聞對方身體不太好，讓大家都相當憂心李順載健康狀況。

李順載一生參與逾140部電視劇，1991至1992年間播出的《愛是什麼》，他飾演的「大發爸爸」形象深植人心，該劇創下65％的高收視率。此外，他在《許浚》、《商道》、《李祘》等劇中精湛的演技，也被台灣觀眾熟知。

