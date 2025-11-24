韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲

娛樂中心／林昀萱報導

南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。

10月23日，曾和李順載多次合作的資深演員鄭東煥，在「2025大韓民國大眾文化藝術獎」領取「保管文化勳章」時，特別提到李順載的近況，語氣中滿是不捨。他透露，聽聞對方身體不太好，一席話讓現場一片安靜，大家都相當憂心李順載健康狀況。沒想到過了一個月就傳出李順載離世消息。

李順載出道超過60年，從首爾高中和首爾大學哲學系畢業後，他於1956年出演話劇《地平線之外》正式出道。隔年以電視劇《藍色地平線》一舉成名。他演技精湛，參與過無數影視作品，是韓劇中的熟面孔，曾演出韓綜《花漾爺爺》以幽默又可愛的形象圈粉無數，被視為南韓演藝圈的精神象徵。

李順載近年身體狀況不佳，在2024年10月因身體不適退出舞台劇《等待高多》演出後，幾乎未再公開活動。今年初雖曾現身《KBS演技大賞》典禮，但全程需後輩攙扶上台，之後就沒有露面。

