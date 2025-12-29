韓劇男神來了！崔振赫2/1見粉絲 生日月獻給台灣
韓國大勢演員崔振赫將於2026/2/1 (日)於Legacy TERA舉辦「CHOI JIN HYUK 2026 LIVE in Taipei <Always You>」，對於能有機會再來台灣與粉絲見面，他開心表示，之前來台灣的幸福回憶至今仍鮮明，沒想到轉眼間已經過了一年半的時間，能再次受邀真的感到非常榮幸，為了那些沒有忘記我，並一直等待著我的粉絲們，正在準備更好、更多元的面貌和特別的舞台，這次也有很多驚喜要帶給大家，可以好好期待一下，能在2月之初就與台灣粉絲們一同開啟，感到非常開心！
崔振赫自2006年出道，憑藉多部經典韓劇《她的日與夜》、《隧道》、《繼承者們》等，展現出深厚且多變的演技實力，成功塑造出許多令人印象深刻的角色，近期因參與韓國知名綜藝節目《我家的熊孩子》，展露出反差十足的呆萌魅力，讓觀眾看見螢幕之外的另一面，也因此再度圈粉無數。在這樣高人氣與關注度持續升溫之下，崔振赫也將在1/17帶來全新主演人氣網漫改編戲劇《理事長和我的祕密關係》，與韓國演員吳漣序合作，兩人之間的化學反應備受粉絲期待！
崔振赫因工作曾多次訪台，但一直沒有機會好好感受台灣當地的人文特色，他表示，心裡其實覺得很可惜，因為到目前為止，都只是因為演出或MV拍攝等預定行程才來台灣，所以希望這次不再只是侷限於拍攝或工作場地，而是能到處逛逛、感受台灣風情的巷弄和夜市小吃，至於食物，聽說大腸麵線很有名，想去好吃的店親自品嚐一下，如果還有機會，也很希望能去粉絲們透過SNS推薦的隱藏版在地美食店，最重要的是，與粉絲們在同一個空間度過愉快時光後吃的台灣美食，感覺會是世界上最美味的，很期待！
出道近20年，累積無數令觀眾印象深刻的影視作品，對於一路陪伴左右的歌迷，崔振赫也感性表示，真心感謝台灣的粉絲們，一直以來不變的支持與應援，這次的演出剛好接近2/9的生日，對我來說，就像是「提前收到最棒的生日禮物」，也希望大家能多多支持2/1為各位準備的舞台，並喜愛即將在1/17公開的電視劇《理事長和我的祕密關係》，期待在2/1能以最佳狀態與大家相見，共同創造難忘的回憶，真的感謝大家！「CHOI JIN HYUK 2026 LIVE in Taipei <Always You>」門票將於1/5(一)中午12:00開賣，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商！
【更多東森娛樂報導】
●緬懷于朦朧...「倫敦紀念椅落成」：以善意付出的藝術家
●前NCT文泰一和友人上訴 「輪暴酒醉女」 判決出爐網狂轟
●前一天才曝喜訊！知名音樂人「平安夜驟逝」享年48歲
其他人也在看
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 56
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 45
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前 ・ 17
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 20
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 145
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 1
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 8
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘
旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
孫淑媚辣成台版Jennie！4字招認保養秘訣 苗可麗體罰翁倩玉嚇到自罵：大逆不道
75歲的國寶級金馬影后翁倩玉相隔47年演出台片《陽光女子合唱團》，28日與陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等主要演員出席首映。翁倩玉因在片中演女受刑人，被飾演戒護科科長的苗可麗要求交互蹲跳50下，苗可麗驚呼自己真的是「大逆不道」。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 14
51歲林志玲大跳啦啦舞！ 合體洋基女孩應援羞喊：裝可愛怎麼好意思
「第一名模」林志玲於今（27）日驚喜現身新竹市立體育館，為「洋基工程籃球隊」的首場主場賽事擔任應援嘉賓。現年51歲的她，不僅展現極致凍齡的狀態，更首度與啦啦隊「洋基女孩」同台大跳啦啦舞，活力四射的表現讓現場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
昔認撮合朱孝天跟小S！大S親揭告吹原因 網笑虧：好險
藝人朱孝天近期不斷失控爆發言論，屢屢槓上相信音樂、五月天阿信，甚至波及到F4其他成員，直到聖誕節當天才道歉認錯，也讓過往在節目的片段陸續被挖出。其中，還有大S坦承想撮合小S和朱孝天的趣事，所幸最終破局，也讓網友們鬆了一口氣，「好險！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
年度回顧放榜！【2025韓劇收視榜】TOP 10出爐：《我的完美秘書》暴衝第4、收視冠軍是這部Netflix夯劇
2025剩沒幾天即將結束了，回顧今年一整年有不少優秀的電視劇誕生，而2025年度韓劇收視榜TOP10也出爐！以下榜單排名為扣除掉周末劇與日日劇榜單排名！趕緊一起來看今年韓國電視台播出韓劇的收視榜單排名吧！包括眾多夯劇《暴君的廚師》、《模範計程車3》、《我的完美秘書》等劇全上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話