韓劇男神崔振赫一夜情迸出人命 算命師曾預言2026當爸：命運的安排

【緯來新聞網】韓國男神崔振赫時隔一年半再推新劇《理事長和我的秘密關係》，他在劇中化身不婚霸總，與吳漣序上演一夜情「先有後愛」，題材相當勁爆。有趣的是，崔振赫數年前曾被算命老師預言2026會有小孩，且得男主角獎，對比新劇劇情也十分巧合，被戲稱：「簡直是命運的安排。」

《理事長和我的秘密關係》崔振赫與吳漣序上演一夜情「先有後愛」。（圖／friDay影音提供）

該劇同名網漫以甜寵劇情與美型畫風而廣受各國讀者喜愛，劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢後，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長。卡司除了崔振赫、吳漣序外，還有洪宗玄、金多順加入演出。



崔振赫曾於2014年在電視劇《命中註定我愛你》中演過類似題材，不過這次則是以完全不同的角色與觀眾相見。由於新劇設定男女主角是因一夜情「先有後愛」，再加上崔振赫私底下的感情生活一直是外界關注的焦點。他在記者會上煞有其事地說：「我之前在綜藝節目《我家的熊孩子》中曾找人算命，當時對方說『2026年會有孩子』讓我嚇了一跳，我問『那是要結婚了嗎？』他說『有可能』。而且這次作品的播出時間還延期過一次，如今覺得好像是命運的安排一樣。」主持人朴京林卻打破他的幻想，笑道：「我懂了，他說的全都是戲裡的事啦。」讓全場笑成一片。



由於崔振赫的母親曾在《我家的熊孩子》，多次向兒子催婚，吳漣序的母親則在 YouTube 節目中表示過「不太想看女兒的吻戲」。因此韓媒也很好奇兩位星媽對這次的新劇會有何反應。崔振赫對此回應：「我不會跟媽媽講作品內容，因為她會一直追問，太麻煩了，所以一開始就擋掉。不過她會給我演技上的回饋，只是很少講好話，比較愛碎唸。」



吳漣序則答覆：「這次在劇中有吻戲和床戲，而且拍得有點長，我自己看了都覺得『哇～』。媽媽並不是討厭我拍那種戲，而是會害羞吧。劇中有崔振赫、洪宗玄這麼帥的男人喜歡我，真的覺得很幸福。」《理事長和我的秘密關係》將於1月17日起每週六日於friDay影音更新。

廣告 廣告

崔振赫過去曾被算命師預言說2026年會有小孩。（圖／friDay影音提供）

吳漣序媽媽不愛看女兒拍吻戲。（圖／friDay影音提供）

《理事長和我的秘密關係》崔振赫（左起）、吳漣序、金多順、洪宗玄。（圖／friDay影音提供）

更多緯來新聞網報導

林宥嘉師妹團TikTok累積億次點擊！打敗王菲登華語專輯第1名

江蕙安可確定了！陪歌迷過年連唱5場 購票規則一次看