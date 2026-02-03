韓劇迷必衝！台北也能吃到南山炸豬排，重現「異能」劇中超大尺寸的酥脆美味

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

出現在韓劇「Moving 異能」裡的超大炸豬排，現在台灣也吃得到啦，

南山炸豬排남산돈까스 經典重現韓劇裡的炸豬排，宛如一秒置身在韓國！

南山炸豬排남산돈까스 首店開在士林，一直找不到機會去吃， 中山南西是後來開的分店，

鄰近捷運中山站，不管哪一家南山炸豬排남산돈까스都地處在熱鬧的區域，交通便利又可兼具逛街。

南山炸豬排남산돈까스 中山南西店位於巷弄裡，

巷子內同樣存在不少美食，像是茗香園冰室、李掌櫃功夫製麵、川渝小吃等，

南山炸豬排남산돈까스隱身在二樓，不過從大大的招牌讓人不容易錯過。

爬上略窄的樓梯即可到達，一樓貼有菜單可供民眾參考，

可先看一下菜單再決定是不是要爬上二樓！

因為要爬樓梯所以對老人家以及帶嬰兒推車的人來說不太方便。

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

店內空間為長條型，有一般方桌也有面窗的個人座，風格是偏簡約工業風的冷色調。

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

南山炸豬排남산돈까스 的菜單，餐點種類很簡單，

單層、雙層兩款的南山炸豬排、韓式辣奶油雞排、韓式炸雞、辣炒年糕、起司海鮮煎餅、

鐵板辣起司拌飯等， 除了南山炸豬排有附飯跟小菜是套餐外，其餘都是單品， 低消一人230元。

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

小菜非免費，點南山炸豬排就有附小菜，可拿空盤來自取(限取一次)，

如果不是點套餐也能加購小菜，三款50元。當天是韓式泡菜、黃豆芽、洋蔥，味道都蠻到位的。

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

南山炸豬排是單片豬排，個人覺得夠吃了，外酥內軟的豬排炸的不含油，

酥香又帶有紮實感，醬汁鹹甜別有風味，可惜醬汁給的有點少。

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

不愛吃豬排可以選韓式辣奶油雞排，頗有厚度的雞排同樣炸到酥香脆，

紮實的口感帶著雞肉的清爽感，醬汁微辣又帶有些許奶香，

風味蠻特別的，只是比較偏愛南山炸豬排的醬汁。

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

因為不想吃飯所以點了鐵板起司海鮮煎餅，上桌時賣像不錯，上層滿滿的起司像極了披薩。

鐵板起司海鮮煎餅加入的是紅蘿蔔和黃豆芽，這點比較特別，煎餅煎的非常的酥脆，

內裡卻又帶著麵糊的柔軟，不時可吃到蝦子以及章魚，用料來說並不小氣，口感上也挺好。

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

台北｜南山炸豬排 남산돈까스

初嚐韓式的南山炸豬排，味道上讓人耳目一新，常常吃的都是日式的炸豬排，

換個口味吃吃也是不錯，在市場上這類型的料理重複性不高，蠻可以的。

南山炸豬排남산돈까스 中山南西店

所在地址：臺灣臺北市大同區南京西路18巷6弄8-2號2樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30–15:00, 17:00–21:00

店家電話：0936-622-470

文章來源：Irene's 食旅．時旅