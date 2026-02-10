【韓劇週榜】三大女神氣場全開！《榮耀：她們的法庭》李清娥x鄭恩彩x李奈映 組「律政界復仇者聯盟」

韓劇新作《榮耀：她們的法庭》開播即掀起話題旋風，由李清娥、鄭恩彩、李奈映3位「女神級卡司」首度同框主演。圖取自ENA



在百花齊放的韓國迷你劇戰場中，ENA電視台推出的全新律政劇《榮耀：她們的法庭》備受矚目。集結李奈映、鄭恩彩、李清娥三位氣質迥異的「氛圍感女神」同台飆戲，該劇播出第二集收視率來到 3.2%，在競爭激烈的檔期中站穩腳跟，口碑持續發酵。

《榮耀：她們的法庭》講述專為女性犯罪被害者服務的律師事務所「L&J（Listen & Join）」3位女律師，如何在現實與體制的夾殺下，替被噤聲的人討回公道。 這不是傳統的浪漫愛情劇，而是一部講述女性野心與救贖的職人劇。

5大看點

1.元斌愛妻李奈映回歸

許久未在小螢幕露面的李奈映，此次飾演的尹羅映，是事務所的「招牌律師」。她獨有的清冷氣質與深邃眼神，將角色演繹得淋漓盡致，被網友盛讚「連皺紋都會演戲」。

2.鄭恩彩展現法律人氣場

以「最美反派」著稱的鄭恩彩，這次飾演的姜信宰，冷靜果決、掌控全局，是事務所的核心領導者，擁有強烈的正義感與不輕易妥協的性格，她在法律操作與談判上的氣場強大，是團隊不可或缺的主力。

3.暴走李清娥法庭發威

李清娥飾演的黃賢珍，是3位中的行動派律師，性格果敢、熱血，總是第一個衝到最前線解決困境，她喜歡實際行動而不是坐在辦公室。

4.極致的「Womance」化學反應

雖然3人在劇中立場對立，但在對抗共同的巨大黑暗勢力時，那種亦敵亦友、互相救贖的微妙關係（Womance）比愛情線更好嗑！沒有狗血的搶男人戲碼，只有強者之間的惺惺相惜。

5.教科書級別的職場穿搭

三位女主角身高腿長，劇中的造型更是看點之一。從李奈映的率性西裝、鄭恩彩的套裝到李清娥的知性風，簡直是當代女性的職場穿搭範本圖鑑。

其他劇集收視一覽

《愛情處方箋》17.2% (▲1.5)

《法官李漢英》13.2% (▲2.3)

《瑪莉與奇怪的爸爸們》11.1% (▼0.3)

《親密的雷普利》10.2% (▲0.5)

《臥底洪小姐》9.4% (▲1.9)

《恩愛的盜賊大人》7.3% (▲0.5)

《春日狂熱》5.5% (▲0.1)

《第一個男人》5.2% (▲0.1)

《今天開始是人類》2.7% (=)

《給你宇宙》1.9% (=)

《理事長和我的秘密關係》1.6% (▲0.5)

台灣串流平台可以看到哪幾部？

Netflix

《今天開始是人類》《臥底洪小姐》

MyVideo

《榮耀：她們的法庭》

friDay影音

《恩愛的盜賊大人》

Apple TV

《法官李漢英》

